СМИ: взрывы прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги

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На фоне ранее объявленной воздушной тревоги в Днепропетровске прогремели взрывы, сообщает украинский журнал «Зеркало недели».
«В Днепре (украинский официальный вариант названия областного центра — ред.) раздались взрывы», — пишет издание.Во вторник воздушная тревога была объявлена по всей Украине.
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