СМИ: Запад не готов дать гарантии безопасности Украине

Фото: Фотобанк Московской области
Politico пишет, что страны Запада не готовы предоставить Украине гарантии безопасности
Западные государства не готовы дать Украине гарантии безопасности. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
По информации источника, переговоры на указанную тему длились на протяжении нескольких месяцев, однако Западу все же не удается принять общее решение.
Уточняется, что государства не могут понять, должна ли предоставить гарантии НАТО или отдельным странам нужно выдать обещания.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Шольц назвал условие для вступления Украины в ЕС.
По информации источника, переговоры на указанную тему длились на протяжении нескольких месяцев, однако Западу все же не удается принять общее решение.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Шольц назвал условие для вступления Украины в ЕС.
Татьяна Лаврова