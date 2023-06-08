СМИ: Запад планирует поставить Украине F-18

Фото: Фотобанк Московской области
СМИ пишут, что Запад может передать Украине истребители F-18
Западные государства могут передать в пользование Украине десятки истребителей F-18. Сейчас ведутся разговоры о вариантах поставок этих самолетов. Об этом пишет Politico.
По информации источника, в настоящий момент стороны обсуждают передачу Украине истребителей F-16, но также допускается мысль о том, чтобы передать ВСУ старые, но рабочие F-18.
Кроме того, предполагается, что этот вид истребителей могут отправить несколько стран, в том числе Австралия, Канада, Швейцария, а также Финляндия.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Раде жалуются на принудительные отчисления в фонд помощи ВСУ.
По информации источника, в настоящий момент стороны обсуждают передачу Украине истребителей F-16, но также допускается мысль о том, чтобы передать ВСУ старые, но рабочие F-18.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Раде жалуются на принудительные отчисления в фонд помощи ВСУ.
Татьяна Лаврова