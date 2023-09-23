СМИ: Запад сделал неожиданный подарок Путину на Украине

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Разногласия между Польшей и Украиной по вопросу о поставках зерна и оружия привел в ярость европейских чиновников, так как в их глазах он отвечает интересам РФ. Об этом в статье для CNN написал журналист Люк Макги.
Сообщается, что в Евросоюзе сильно недовольны конфликтом Польши и Украины, так как «оружейная истерия» Варшавы даст повод и другим государствам, которые поставляли бронетехнику и снаряды Киеву, отказаться от такой политики.
Напомним, зерновые споры между Киевом и Варшавой привели к серьезному конфликту между странами. Украина стала угрожать Польше экономическими санкциями. Варшава в ответ заявила о прекращении поставок оружия и предупредили о потере европейской перспективы для Украины.
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«Разделенный Запад — это, безусловно, хорошо для Кремля», — отметил Макги.
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Екатерина Коршунова