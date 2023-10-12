«Не забывайте меня»: Зеленский выступил с отчаянным обращением к Западу

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с отчаянным обращением. Украинский лидер внезапно посетил заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Информацию об этом сообщает издание Politico.
«Появление Зеленского на совещании уровня министров стало неожиданностью. Но поскольку Россия возобновила наступление на востоке, а зимой может начать продвижение на широком фронте, Киев отчаянно пытается добиться увеличения поставок западного оружия и боеприпасов», — говорится в публикации.Сложившаяся ситуация в последнее время заставляет главу Украины напоминать о себе странам Запада.
Кроме того, украинский президент в интервью румынскому телеканалу рассказал на какой стадии находится конфликт в стране.
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Алина Юрчак