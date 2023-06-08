СМИ: Зеленский не будет вывозить сына из Украины

Bild: Зеленский отказался вывозить 10-летнего сына из Украины
Президент Украины Владимир Зеленский не будет эвакуировать жену и 10-летного сына из страны во время боевых действий. Об этом политик признался в интервью изданию Bild.
Ранее сообщалось, что Зеленский обвинил ООН и Международный комитет Красного Креста в нежелании отвечать на запросы Киева по Каховской гидроэлектростанции и излишне дипломатичной оценке произошедшего на ГЭС.
В ночь на вторник, 6 июня, ВС Украины обстреляли Каховскую ГЭС, что привело к разрушению верхней части станции. Предположительно, удар был совершен из РСЗО "Ольха". После этого начался нерегулируемый сброс воды, в связи с чем местные власти объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий. Российская сторона назвала произошедшее терактом.
Ранее сообщалось, что Зеленский обвинил ООН и Международный комитет Красного Креста в нежелании отвечать на запросы Киева по Каховской гидроэлектростанции и излишне дипломатичной оценке произошедшего на ГЭС.
Андрей Гаврилов