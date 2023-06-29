СНБО Украины заявил, что проведет заседание по вопросам размещения «Вагнер» в Беларуси

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Секретарь СНБО Данилов: Размещение в Беларуси ЧВК «Вагнер» будет рассмотрено на ближайшем заседании
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что размещение в Беларуси ЧВК «Вагнер» будет рассмотрено на ближайшем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего. Об этом сообщает телеграмм-канал «Клименко Тайм».
По словам Данилова, необходимо определить, где разместились боевые подразделения и в каком количестве. Он также сообщил, что в республике разбит лагерь, который состоит из летних палаток.
«Это непростые люди. Есть понимание, что если количество вагнеровцев, 8-8,5 тысяч окажется непосредственно в Беларуси…Будем очень внимательно наблюдать, за тем, что будет там происходить»,- заключил Данилов.
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По словам Данилова, необходимо определить, где разместились боевые подразделения и в каком количестве. Он также сообщил, что в республике разбит лагерь, который состоит из летних палаток.
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Анастасия Крестьянова