СNN: США могут передать Украине кассетные боеприпасы

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CNN сообщает, что США скоро примут решение относительно передачи Украине кассетных боеприпасов
Белый дом в ближайшее время примет решение по поводу передачи Украине кассетных боеприпасов. Они могут войти в новый пакет военной помощи киевскому режиму уже в июле. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на анонимный источник.
Отмечается, что американские власти серьезно рассматривают возможность поставки кассетных боеприпасов на территорию Украины.
Отметим, что такой вид боеприпасов запрещен международной конвенцией. Ее ратифицировали, в общей сложности, 123 государства, однако в их число не вошли США и Украина.
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Отмечается, что американские власти серьезно рассматривают возможность поставки кассетных боеприпасов на территорию Украины.
«Чиновники сообщили CNN, что в ближайшее время ожидается окончательное решение Белого дома и что в случае его одобрения оружие может быть включено в новый пакет военной помощи Украине уже в следующем месяце», - отмечает источник.
Отметим, что такой вид боеприпасов запрещен международной конвенцией. Ее ратифицировали, в общей сложности, 123 государства, однако в их число не вошли США и Украина.
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Татьяна Лаврова