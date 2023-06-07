Сноуден назвал причину решения остаться в России

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По его словам, он обращался ко многим государствам с просьбой предоставить политическое убежище. Некоторые из них опасались реакции американских властей, а другие не были уверены в том, что безопасность возможно обеспечить.
«Вариантов не осталось, я запросил убежище в России. Я его получил», - подчеркнул Сноуден.
Напомним, Сноуден еще в 2013 году стал участником международного скандала. Тогда он передал журналистам изданий The Guardian и The Washington Post секретную документацию, которая оказалась связана с программой спецслужб США по слежке за людьми. После этого он сбежал из страны.
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