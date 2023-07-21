Со Стрелковым нет связи, заявил его адвокат Молохов

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Адвокат экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова Александр Молохов заявил, что ему не известно, где находится его подопечный, так как с ним нет связи. Об этом передает Telegram-канал Mash.
По словам Молохова, сейчас из близких Стрелкова не знает о его местонахождения. Сейчас родственники ищут Стрелкова по всем отделениям Следственного комитета и полиции столицы.
Напомним, 21 июля стало известно о задержании Игоря Стрелкова. По предварительным данным, его обвиняют в экстремизме.
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«Игорь Иванович проводил жену на поезд, вернулся — в квартире следственные действия. Жилище обыскали, его задержали — предварительно, по статье за экстремизм», - рассказал адвокат Стрелкова.
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Элина Позднякова