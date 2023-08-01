Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг после заявления о приостановке работы

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Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг и таблички, убрали охрану, а дипломаты постепенно покидают страну. Об этом сообщает РИА Новости.
В настоящее время здание посольства Исландии в Москве не имеет никаких информационных указателей, говорящих о деятельности дипмиссии. Дипломаты постепенно покидают Россию.
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