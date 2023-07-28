События в Нигере позволят наладить сотрудничество с Россией

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Политтехнолог, африканист Виктор Васильев в беседе с Pravda.Ru сообщил, что переворот в Нигере очень выгоден для России.
Однако пока ситуация нестабильная. Франция, которая владеет урановой горнодобывающей промышленностью Нигера, всячески будет противостоять установлению в стране новой власти, сообщил Васильев в беседе с Pravda.Ru.
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Анастасия Чинкова