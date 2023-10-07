Собянин: Летевший на Москву беспилотник сбит над Истрой

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Силами противовоздушной обороны сбит беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону Москвы. Это произошло в 5:05 утра над территорией Истринского городского округа.
Как позднее уточнили в министерстве обороны России, беспилотник самолетного типа пытался атаковать объекты на территории Москвы и Московской области. Попытка террористической атаки была своевременно пресечена дежурными средствами ПВО. Технические службы выясняют последствия. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.
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Александр Бойцов