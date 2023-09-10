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Собянин лидирует на выборах мэра Москвы, набрав почти 2,45 млн голосов

10 сентября 2023, 23:46
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Действующий столичный градоначальник Сергей Собяни получает почти 2,45 млн голосов на выборах мэра Москвы после обработки 91,3% протоколов. Такие данные опубликованы на информационных экранах Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году.

Общая явка на выборы в Москве составила более 43%, из которых 80% - электронные избиратели.

Следом за Собяниным расположились (в порядке убывания числа голосов) Леонид Зюганов от КПРФ, Борис Чернышов от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди» (двое последних — вице-спикеры Государственной думы РФ), а также Дмитрий Гусев, кандидат от «Справедливой России».

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#сергей собянин
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#выборы
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ЦИК России: Андрей Воробьёв набирает почти 84,5% голосов избирателей Подмосковья
11 сентября 2023, 00:11

Фото: Фотобанк Московской области

Андрей Воробьев лидирует на выборах главы Московской области с 84,49% голосов по итогам обработки 52,38% протоколов, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России в ночь на 11 сентября.
За Воробьёва проголосовали 1 396 170 избирателей, за кандидата от КПРФ Александра Наумова — 99 010 (5,99%), за представителя ЛДПР Кирилла Жигарева — 75 755 (4,58%), а за Анатолия Никитина от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 60 465 (3,66%).

Напомним, что с 8 по 12 сентября в Московской области проходили сразу 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородском, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Можайском, Талдомском, Павлово-Посадском, Черноголовке и Лобне.

Также жители региона впервые могли воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Доступ к бюллетеням ДЭГ был предоставлен более чем 445 тыс избирателям.

По состоянию на 18 часов на территории Московской области явка на избирательных участках составила 3 067 221 человек. Это 54,70%. Дистанционное электронное голосование использовали 391 888 человек, что составило 88,01% поданных на ДЭГ заявок.

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#андрей воробьёв
#московская область
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#подмосковье
#выборы
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Василий Орлов переизбран на пост главы Амурской области
10 сентября 2023, 23:22

Фото: сайт Кремля

Действующий губернатор Амурской области Василий Орлов побеждает на выборах главы региона с 82,38% голосов после обработки 100% протоколов. Об этом в ночь на 11 сентября сообщает РИА Новости.
При этом кандидат от партии КПРФ, самозанятый Борис Белобородов набрал 7,9% голосов избирателей, а врач Амурской областной клинической больницы Евгений Завгородний от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» — 3,59% голосов. Кандидат от партии «Коммунисты России» Сергей Рафальский набирает 2,06% голосов, представитель партии «Новые люди», гендиректор компании «Амурайти» Роман Санжаревский — 2,25% голосов.

Василий Орлов руководит Амурской областью с мая 2018 года, когда он был назначен врио губернатора региона. В сентябре того же года он победил на выборах, набрав 55,6% голосов избирателей.

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#единый день голосования
#выборы
#губернаторы
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Зеленский сообщил об изменении настроения обещающих поддерживать Киев партнёров
10 сентября 2023, 22:37

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в отношении некоторых стран Запада к нуждам Украины ощущаются изменения.
«У меня есть эта интуиция, я читаю, слышу и вижу их глаза, когда они говорят: «Мы всегда будем с вами», но я вижу, что его или ее нет здесь», — цитирует слова украинского лидера The Economist. 

Зеленский добавил, что если западные партнеры не помогут Киеву победить, значит, они помогут победить России.

Кроме того, политик отметил, что морально готов к длительному противостоянию с РФ. Однако представлять гражданам Украины перспективу полной милитаризации экономики страны пока рано, заключил Владимир Зеленский.

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#страны
#владимир зеленский
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#украина
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Байден заявил о достижении «достаточного согласия» о мире на Украине на G20
10 сентября 2023, 22:13

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден заявил, что на саммите «Большой двадцатки» (G20) по вопросу «справедливого» мира на Украине было достигнуто «достаточное согласие». Соответствующая трансляция опубликована на Youtube-канале Белого дома.
Американский лидер отметил, что участники саммита достигли согласия о необходимости «устойчивого и справедливого мира», основанного на принципах Устава ООН, уважении территориальной целостности и суверенитета.

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#президент
#украина
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Названа партия, победившая на выборах в Запорожской области
Избирком Запорожской области: «Единая Россия» одержала победу
10 сентября 2023, 21:51

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Запорожской области. Об этом сообщили в облизбиркоме после обработки всех бюллетеней.
«Единая Россия» победила с 83,01% голосов. Партия ЛДПР получила 5,82% голосов, «Справедливая Россия» – 5,13%, а КПРФ заняла последнее место с 5,02% голосов.

Ранее сообщалось, что избирком Херсонской области объявил, что в выборах одержала победу партия «Единая Россия», получившая 28 из 36 мест в законодательном собрании. На выборах в Москве, по подсчётам результатов онлайн-голосования, одержал победу Сергей Собянин, набравший более двух миллионов голосов. А в Московской области большинство избирателей проголосовали за нынешнего губернатора Андрея Воробьёва, который также отметил, что в этом году в регионе наблюдалась рекордная явка, превысившая 55%.

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#запорожская область
#выборы
#голосование
#партия
#единая россия
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Сергей Собянин предварительно одержал победу в выборах мэра Москвы
10 сентября 2023, 21:46

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

По предварительным итогам онлайн-голосования, на выборах мэра Москвы лидирует Сергей Собянин с более чем двумя миллионами голосов. Об этом сообщает Мосгоризбирком.
Общая явка на выборы в Москве составила более 43%, из которых 80% - электронные избиратели. 

Сергей Собянин набрал 2 млн 53 тыс. 954 голоса. Следом за ним идёт кандидат от КПРФ Леонид Зюганов, у которого 212 тыс. 153 голоса. На третьем месте – Борис Чернышов от партии ЛДПР со 159 тыс. 313 голосами. Четвёртым стал Владислав Даванков от партии «Новые люди», который набрал в онлайн-голосовании 136 тыс. 573 голоса. Завершает список кандидат «Справедливой России» Дмитрий Гусев со 103 тыс. 762 голосами.

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#сергей собянин
#выборы
#голосование
#москва
#мэр
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МИД России потребовал извинений от Франции
МИД РФ: Франция должна извиниться за недопуск журналиста на конференцию Макрона
10 сентября 2023, 21:24

Фото: РИА Новости/Стрингер

МИД России потребовал от Франции извинений за недопуск российских журналистов на пресс-конференцию Эммануэля Макрона в ходе саммита в Нью-Дели. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Она написала, что произошедший инцидент рассматривается как расизм, агрессивный национализм вместе с дискриминацией по национальному признаку. В связи с чем, министерством иностранных дел России было затребовано извинение в адрес журналиста от Елисейского дворца.

Также Захарова отметила, что Россия не будет игнорировать данную ситуацию, поскольку Запад наглым образом вновь пытается нарушить права граждан России.

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#мид рф
#франция
#россия
#конференция
#журналист
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Андрей Воробьёв предварительно одержал победу в выборах губернатора МО
10 сентября 2023, 21:20

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

По предварительным итогам голосования, на выборах губернатора Московской области одержала победу партия «Единая Россия» с кандидатом Андреем Воробьёвым. Об этом заявили во время видеоконференции с региональными отделениями «Единой России».
Андрей Воробьёв поблагодарил жителей Подмосковья, которые приняли участие в голосовании. По его словам, в этом году была достигнута рекордная явка избирателей – более 55%. 

Кроме того, губернатор выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину. Он отметил важность федеральных программ, которые реализуются на территории Московской области. Отдельно Воробьёв оценил высокий уровень экологических, образовательных и здравоохранительных программ. Также он подчеркнул, что Москва и Подмосковье нуждаются в технологичных подходах, поэтому должны держаться вместе и помогать друг другу. 

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#андрей воробьёв
#подмосковье
#выборы
#голосование
#единая россия
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Telex: Орбан планирует оставаться премьером Венгрии еще 10 лет
10 сентября 2023, 21:10

Фото: РИА Новости/Стрингер

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан непрерывно находится у власти уже 13 лет. Во время своего выступления перед активистами Венгерского гражданского форума он заявил, что планирует оставаться на этом посту до 2034 года.
Встреча проходила в курортном местечке Кётче неподалеку от озера Балатон, сообщает интернет-издание Telex. После выборов в 2018 году он называл годом ухода со своего  поста 2030 год. Однако позже срок сдвинулся. Орбан пояснил, что пандемия коронавируса и конфликт на Украине отняли у него и его правительства четыре года.

Венгерский премьер-министр признал, что из-за экономических трудностей, вызванных сначала пандемией, затем украинским конфликтом и антироссийскими санкциями, несколько снизили популярность его правительства и возглавляемой им партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз», однако не так сильно, как это произошло с другими европейскими правящими партиями. Он заявил, что хочет сделать свою страну сильной и богатой, пользующейся уважением во всем мире. И надеется, что  десяти лет ему для достижения этой цели будет достаточно.

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