Собянин лидирует на выборах мэра Москвы, набрав почти 2,45 млн голосов

Фото: сайт Кремля
Действующий столичный градоначальник Сергей Собяни получает почти 2,45 млн голосов на выборах мэра Москвы после обработки 91,3% протоколов. Такие данные опубликованы на информационных экранах Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году.
Следом за Собяниным расположились (в порядке убывания числа голосов) Леонид Зюганов от КПРФ, Борис Чернышов от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди» (двое последних — вице-спикеры Государственной думы РФ), а также Дмитрий Гусев, кандидат от «Справедливой России».
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