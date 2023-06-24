Собянин объявил о проведении антитеррористических мероприятий в Москве

Фото: сайт Кремля
По словам столичного градоначальника, на дорогах введен дополнительный контроль, также возможно ограничение массовых мероприятий
В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам», — заявил градоначальник.
Ранее «Радио 1» писало, что в Москве уже увеличены меры безопасности, под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры. По тревоге оказались подняты все подразделения ОМОН, а также СОБР Росгвардии.
«Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам», — заявил градоначальник.
Артем Путинцев