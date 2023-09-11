Собянин одержал безоговорочную победу на выборах мэра Москвы, набрав 76,39%

Фото: сайт Кремля
Действующий мэр столицы России Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы, набрав 2 млн 499 тысяч 114 голосов, что составило 76,39% после обработки всех протоколов. Такие данные следуют из трансляции подсчета голосов.
Сергей Собянин набрал 2 млн 499 тысяч 114 голосов. Следом за ним идёт кандидат от КПРФ Леонид Зюганов, у которого 265 тысяч 374 голоса. На третьем месте – Борис Чернышов от партии ЛДПР со 183 тысячами 529 голосами голосами. Четвёртым стал Владислав Даванков от партии «Новые люди», который набрал в онлайн-голосовании 174 тысячи 869 голосов. Завершает список кандидат «Справедливой России» Дмитрий Гусев, набрав 128 тысячи 704 голоса.
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