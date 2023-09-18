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Собянин отправил всё правительство Москвы в отставку

Всё правительство Москвы отправлено в отставку указом Собянина
18 сентября 2023, 16:21
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отправил в отставку все нынешнее правительство Москвы. Соответствующий документ появился на сайте мэра российской столицы.
«В соответствии со статьями 40 и 41 устава Москвы, статьей 6 закона Москвы "О правительстве Москвы" объявляю об отставке правительства Москвы», - говорится в указе столичного мэра.

При этом он поручил нынешнему правительству Москвы продолжать свою работу до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.


Напомним, 18 сентября Сергей Собянин принёс присягу и вступил в должность мэра Москвы.


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#правительство
#путин
#москва
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Путин: доходы от нефти и газа в России восстановились
Путин заявил, что доходы от нефти и газа восстановились до уровня прошлого года
18 сентября 2023, 16:13

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле-августе восстановились до уровня прошлого года. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на совещании по проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы.
Глава государства также отметил, что нефтегазовые доходы продолжают расти. Президент России назвал важным то, что показатели доходов значительно превысили показатели прошлого года.  

В ходе совещания, российский лидер также оценил экономическую ситуацию в России и отметил, что страна успешно справилась с санкционным давлением, которое оказывается на нее не первый год.  Кроме того, Владимир Путин заявил, что меры по укреплению рубля будут продолжаться. 

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#владимир путин
#президент
#меры
#лидер
#доходы
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Путин: Россия выдержала санкционное давление
18 сентября 2023, 16:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что страна успешно справилась с санкционным давлением, которое оказывается элитами некоторых недружественных стран. Об этом он рассказал в рамках совещания по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
«Этап восстановления российской экономики завершен. Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск правящих элит в некоторых странах, которые мы называем недружественными», - заявил глава государства.
По его словам, текущая экономическая ситуация в России устойчивая и сбалансированная, а рост ВВП составит 2,5-2,8%. Путин также подчеркнул, что в августе 2023 года бюджет исполнен с профицитом.

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#сша
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#путин
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ЕС готовит 12-й пакет санкций против России
Bloomberg: ЕС представит 12-й пакет санкций против РФ в октябре
18 сентября 2023, 15:57

Фото: iStock/AlexLMX

Евросоюз готовит новый пакет санкций в отношении РФ и может его представить во второй половине октября. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По информации издания, объявление нового пакета антироссийских санкций может произойти во время саммита ЕС - США, который запланирован на октябрь. Источники агентства сообщили, что рестрикции могут затронуть ядерный сектор России. Кроме того, ограничения могут быть введены на импорт российских алмазов.   

​Официальные лица страны информацию о готовящемся пакете санкций в отношении РФ не подтверждали. 

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Талибы* примут участие в заседании московского формата в Казани
18 сентября 2023, 15:48

Фото: istockphoto/Mansour-Ibrahimi

Представители радикального движения «Талибан»** примут участие в заседании московского формата в Казани, посвященного вопросам афганского урегулирования. Его проведение запланировано на 29 сентября.
Об этом в разговоре с ТАСС рассказал специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Он сообщил, что представители движения уже подтвердили свое участие. Он также добавил, что на данный момент практически все участники московского формата подтвердили, что примут участие в работе заседания. Основными темами встречи станут терроризм и наркопреступность в Афганистане.

В московский формат по Афганистану входят  Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Предыдущее заседание формата состоялось в ноябре 2022 года.

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* представители движения, запрещенного в РФ

** Движение запрещено в РФ
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#узбекистан
#иран
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#рф
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Самолет P-8A ВМС США приблизился к границе РФ в Баренцевом море
Истребитель МиГ-31 поднялся в воздух из-за обнаруженного над Баренцевым морем самолета США
18 сентября 2023, 15:42

Фото: iStock/IKvyatkovskaya

18 сентября российский истребитель МиГ-31был поднят в небо над Баренцевым морем из-за угрозы пресечения государственной границы американским самолетом Р-8А «Посейдон». Об этом сообщает Минобороны России.
«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Оказалось, что к российской границе приближался самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. При поднятии в небо российского истребителя, иностранное воздушное судно развернулось и отдалилось от российской границы. В министерстве подчеркнули, что российский истребитель действовал в соответствии с международными правилами.

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#сша
#судно
#небо
#нарушения
#рф
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Эрдоган расскажет Путину о деталях переговоров по зерновой сделке с ООН
18 сентября 2023, 15:40

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным итоги переговоров с генсеком ООН Антониу Гутеррешем по вопросам возобновления зерновой сделки. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
По словам собеседника издания, турецкий лидер уже заявил о готовности провести с президентом России телефонные переговоры и поделиться деталями обсуждения зерновой инициативы. При этом, источник портала отметил, что дата телефонных переговоров лидеров стран редко анонсируется.  

Вероятно, переговоры пройдут после возвращения Эрдогана из США, где он общается с генсеком ООН и мировыми лидерами на тему возобновления зернового соглашения. 

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#соглашения
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#переговоры
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Подмосковный опыт выявления незаконных сбросов отходов из автомобилей признан лучшим в стране
18 сентября 2023, 15:37

Фото: Минэкологии МО

Минприроды России выделило Подмосковье как регион с лучшими показателями по выявлению и пресечению сбросов отходов из автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Представители Минэкологии и Главного управления содержания территорий региона приняли участие в семинаре по организации фото- и видеофиксации незаконного сброса отходов вне специальных площадок из транспортных средств. Они отчитались об успешном применении в регионе систем выявления нарушителей. Это дорожные камеры фото- и видеофиксации, «Народный инспектор» в сервисе «Добродел» фотоловушки и искусственный интеллект.
«С начала года с помощью системы фото- и видеофиксации, работающей в автоматическом режиме, вынесено 76 постановлений на 4 млн 960 тыс рублей. Искусственный интеллект фиксирует полный и пустой кузов, учитывая наличие или отсутствие пунктов приёма отходов на маршруте следования транспортного средства», – рассказал первый замминистра экологии и природопользования Виталий Мосин.
Он добавил, что во взаимодействии с полицией в 2023 году министерство вынесло 82 постановления на 2 375 000 рублей. При этом опыт Подмосковья перенимают коллеги из других регионов.

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#штрафы
#московская область
#подмосковье
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Конституционный суд Грузии принял заявку об импичменте Зурабишвили
18 сентября 2023, 15:21

Фото: istock/Denis Kabanov

Конституционный суд Грузии получил заявку от 80 депутатов, которые выступили с инициативой об объявлении действующему президенту Саломе Зурабишвили импичмента. Судебный пленум предоставит отчет парламенту в течение месяца. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Импичмент был инициирован из-за продолжающихся зарубежных поездок президентом Грузии, которые она совершает вопреки воле правительства.  

Депутаты направили представление в суд, который рассмотрит инициативу и примет соответствующее решение в течение месяца. Отмечается, что приняли участие в составлении представления 80 депутатов. Заключение суда, после рассмотрения дела, будет направлено в парламент.  

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#дело
#грузия
#партия
#информация
#парламент
#служба
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В Совфеде напомнили Шольцу о незаконном присоединении ГДР к ФРГ
RT: в СФ отреагировали на условия проведения переговоров, названные Шольцем
18 сентября 2023, 15:15

Фото: сайт Кремля

Прежде чем ставить условия проведения переговоров России и Украины, Шольцу «надо хорошо подумать» и вспомнить о присоединении ГДР к ФРГ, которое «противоречит нормам международного права». Об этом в беседе с RT заявила сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что проведение мирных переговоров России и Украины возможно только после полного вывода войск ВС РФ с украинской территории.

Ковитиди отметила, что Запад демонстрирует двойные стандарты, принимая незаконное присоединение Германской Демократической Республики к Федеративной Республике Германия, и не принимая при этом законный референдум 2014 года, согласно результатам которого Крым воссоединился с Россией. 

Сенатор также подчеркнула, что парламент Восточной Германии действовал в одностороннем порядке, принимая решение о «поглощении» ГДР.

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#олаф германия
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