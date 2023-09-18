Собянин отправил всё правительство Москвы в отставку

Фото: сайт Кремля
Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отправил в отставку все нынешнее правительство Москвы. Соответствующий документ появился на сайте мэра российской столицы.
«В соответствии со статьями 40 и 41 устава Москвы, статьей 6 закона Москвы "О правительстве Москвы" объявляю об отставке правительства Москвы», - говорится в указе столичного мэра.
При этом он поручил нынешнему правительству Москвы продолжать свою работу до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.
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