Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах

Сергей Собянин в своём личном блоге поблагодарил жителей столицы за поддержку на выборах и пообещал развивать Москву.
«Впереди большая, трудная, сложная, но очень важная работа для страны, для города, для москвичей. Я сделаю все, чтобы наш город стал еще круче и краше. Впереди всей планеты», — отметил Собянин.По мнению столичного градоначальника, это вполне выполнимая задача, потому что заниматься ею будут «мужественные, талантливые, трудолюбивые москвичи».
Следом за Собяниным расположились (в порядке убывания числа голосов) Леонид Зюганов от КПРФ, Борис Чернышов от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди» (двое последних — вице-спикеры Государственной думы РФ), а также Дмитрий Гусев, кандидат от «Справедливой России».
Читайте также:
Собянин лидирует на выборах мэра Москвы, набрав почти 2,45 млн голосов
Сергей Собянин предварительно одержал победу в выборах мэра Москвы
Путин проголосовал онлайн на выборах мэры Москвы
Артем Путинцев