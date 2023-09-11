Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах

«Впереди большая, трудная, сложная, но очень важная работа для страны, для города, для москвичей. Я сделаю все, чтобы наш город стал еще круче и краше. Впереди всей планеты», — отметил Собянин.









По мнению столичного градоначальника, это вполне выполнимая задача, потому что заниматься ею будут «мужественные, талантливые, трудолюбивые москвичи».Сейчас Собянин получает почти 2,45 млн голосов на выборах мэра Москвы после обработки 91,3% протоколов. Следом за ним расположились (в порядке убывания числа голосов) Леонид Зюганов от КПРФ, Борис Чернышов от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди» (двое последних — вице-спикеры Государственной думы РФ), а также Дмитрий Гусев, кандидат от «Справедливой России».Следом за Собяниным расположились (в порядке убывания числа голосов) Леонид Зюганов от КПРФ, Борис Чернышов от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди» (двое последних — вице-спикеры Государственной думы РФ), а также Дмитрий Гусев, кандидат от «Справедливой России».Собянин лидирует на выборах мэра Москвы, набрав почти 2,45 млн голосовСергей Собянин предварительно одержал победу в выборах мэра МосквыПутин проголосовал онлайн на выборах мэры Москвы