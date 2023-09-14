Собянин поздравил Воробьёва со вступлением в должность губернатора Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с победой на выборах и вступлением в должность губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Он заявил, что месте они прошли большой путь, и впереди –масштабная, сложная и важная работа.
«С каждым годом Москва и Московская область будут становиться ближе друг к другу. Нас связывают общие рельсы МЦД и дороги, общие проекты и планы. Но главное – нас объединяют узы родства и дружбы миллионов людей», – написал градоначальник в своём телеграм-канале.Он пожелал главе Подмосковья успехов в его трудах на благо жителей региона и сообщил о планах и дальше по-соседски обустраивать общий дом.
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