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Собянин прокомментировал атаку дронов на Москву

Собянин подтвердил атаку дронов на Москву и Подмосковье
23 августа 2023, 03:51

Фото: сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал атаку БПЛА на Москву. По его словам, всего в нападении участвовали два дрон. Один из них был сбит в Подмосковье, второй — долетел до стоящегося здания в «Москва-Сити» и врезался в него.



«Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити. На места происшествий выехали оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Собянин в своем телеграм-канале.
Ранее телеграм-канал «Осторожно новости» опубликовал видео с места падения дрона в «Москва-Сити».

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Полковник Макгрегор: Путин не уничтожил Украину, поскольку видит в украинцах православных христиан
23 августа 2023, 04:32

Фото: сайт Кремля

​​Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российский лидер Владимир Путин до сих пор не уничтожил Украину только потому, что там находятся православные христиане.
«Люди спрашивают, почему Владимир Путин до сих пор этого не сделал. Я вам отвечу: потому что он видит в украинцах православных христиан — таких же, как и его народ. И он не хочет их убивать», — сказал Дуглас в беседе с Youtube-каналом «Wayne Dupree Podcast».

Он добавил, что резерве РФ более трехсот тысяч военнослужащих, тысячи артиллерийских снарядов и ракет. Так, Россия располагает всем необходимым для уничтожения Украины, заключил экс-советник главы Пентагона.

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#рф
#украина
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Путин назвал ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе стабильной
Президент России Путин назвал стабильной ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе
23 августа 2023, 04:15

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником назвал ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе стабильной. Об этом пишет ТАСС.
Путин выслушал доклад Пасечника, отметив, что главное задачей является обеспечение безопасности мирных граждан и военнослужащих ВС РФ 

«Сейчас — сами видите — ситуация на линии соприкосновения стабильная», — цитирует агентство слова российского лидера.

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#сво
#донбасс
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Балицкий сообщил о готовности Запорожской области к проведению выборов
Балицкий доложил Путину о готовности Запорожской области к проведению выборов
23 августа 2023, 02:54

Фото: сайт Кремля

И.о. губернатора Запорожской области Евгений Балицкий уведомил президента России Владимира Путина о полной готовности региона к выборам, запланированным на сентябрь.
«Мы завершили формирование списка депутатов нашего законодательного собрания... Хотел бы предоставить вам данный список для ознакомления и подчеркнуть, что мы полностью подготовлены к предстоящим выборам», — отметил Балицкий в ходе их встречи.
Выборы в России состоятся 10 сентября 2023 года. Как сообщал Центризбирком, в этот день в 20 субъектах РФ выберут высших руководителей. Также будут проводиться дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам. Кроме того, выборы намечены в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

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#выборы
#днр
#лнр
#рф
#запорожье
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Медведев предрек Зеленскому судьбу Саакашвили
Зампред Совбеза РФ Медведев заявил, что Зеленского ждет судьба Саакашвили
23 августа 2023, 02:03

Фото: сайт Кремля

Украинский лидер Владимир Зеленский может столкнуться с той же участью, что и экс-глава Грузии Михаил Саакашвили, который послужил интересам Запада и впоследствии оказался за решеткой. Такую позицию выразил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем материале для «Аргументы и факты».
Медведев подчеркнул, что Запад делает упор на Зеленского.

«Очевидно, что судьба, предначертанная современному лидеру Украины, может быть столь же сложной, как и для его грузинского коллеги», — отметил он.
Медведев также выразил опасение, что Зеленский может столкнуться с еще более тяжелыми испытаниями, чем заключение.

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#сша
#украина
#зеленский
#запад
#медведев
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Медведев оценил идею присоединения к России Абхазии и Южной Осетии
Медведев: присоединение к России Южной Осетии и Абхазии может быть реализовано
23 августа 2023, 01:54

Фото: сайт Кремля

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя обсуждения о возможности вступления Грузии в НАТО, подчеркнул, что идея интеграции Южной Осетии и Абхазии в состав России может стать реальностью.
«Снова возникают обсуждения о принятии Грузии в НАТО... Мы не стремимся к повторению событий 2008 года и желаем решать конфликты на основе Устава ООН. Однако, если наши опасения подтвердятся, действовать будем решительно. Идея объединения Абхазии и Южной Осетии с Россией сохраняет свою актуальность. Она может осуществиться при определенных условиях», — выразил свою позицию Медведев в материале для «Аргументы и факты», где он обращался к событиям 2008 года.
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#дмитрий медведев
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#нато
#рф
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Медведев обвинил Запад в «липкой лжи» и лицемерии
Медведев: Запад тонет в своем лицемерии и «липкой лжи»
23 августа 2023, 01:48

Фото: официальный сайт Кремля

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад тонет в собственном лицемерии, а заявления западных стран противоречат друг другу. Об этом он написал в своей статье для «АиФ».
«Сейчас Запад буквально тонет в своём лицемерии. Мечется и барахтается, наглотавшись своей липкой лжи. Одни заявления противоречат другим. Америка устремилась к выборам президента и уже расколота по вопросу Украины», — говорится в публикации.

Медведев добавил, что, как и в случае с Грузией и независимыми республиками Абхазия и Южная Осетия, Россия больше не слушает лживые обещания.

«У нас своя правда. И, как доказывает жизнь, она постепенно пробивает себе дорогу», - подчеркнул политик.

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#россия
#запад
#медведев
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Путин провел рабочую встречу с врио главы ЛНР Пасечником
Президент РФ Путин провел рабочую встречу с врио главы ЛНР Пасечником
23 августа 2023, 01:43

Фото: официальный сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с врио главы Луганской Народной Республике (ЛНР) Леонидом Пасечником. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что встреча прошла в Кремле.

Путин и Пасечник обсудили вопросы, связанные с ситуацией на территории республики.

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#путин
#лнр
#кремль
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Жителям Гавайев предложили присоединиться к Украине
NYP: Жителям Гавайев предложили присоединиться к Украине ради получения помощи от правительства США
23 августа 2023, 01:22

Фото: iStock/IslandLeigh

Читатели издания New York Post (NYP) предложили жителям Гавайев ради получения помощи от правительства США «присоединиться» к Украине.
В публикации говорится, что американский лидер Джо Байден, приехавший после пожаров на пострадавший остров Мауи, столкнулся с недовольством местных жителей. Они раскритиковали недостаточную помощь и медленную реакцию правительства Соединенных Штатов.

«Если народ не увидит сочувствия к жертвам со стороны лидеров страны, это может иметь серьезные политические последствия», — отмечает автор.

Материал вызвал широкий отклик среди читателей NYP.

«Последствия пожаров на Гавайях ужасают, вот только Байдена больше всего волнует Украина», — отметил пользователей с ником Been There Done That.

«А если бы Гавайи изъявили желание войти в состав Украины, тогда им были бы гарантированы тонны денег и неослабевающее внимание!», — уверена Lili Margin.

«Жителям Мауи – по 700 долларов на семью. А жителям Украины – 113 миллиардов. Вполне соразмерно, если учесть, что семья Байдена получает щедрые откаты от коррумпированных украинцев, а от жителей Мауи – ничего. Важно, с какой стороны на это смотреть, ребята», — добавил The Profit Jo Say Ah.

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#сша
#украина
#правительство
#пожар
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Украинские войска за сутки 84 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 295 единиц боеприпасов
23 августа 2023, 00:33

Фото: iStock/Alexey Kabanov

За последние 24 часа территория Донецкой Народной Республики подверглась 84 обстрелам со стороны украинских военных, в результате которых было использовано 295 единиц боеприпасов. Об этом сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в СЦКК.
«Украинские вооруженные формирования зафиксировали 48 обстрелов в районе Донецка с использованием артиллерии калибром 155 мм, в том числе с применением кассетных боеприпасов. В районе Горловки зафиксировано 34 обстрела из артиллерии калибром 152 мм. По направлениям Ясиноватая и Светлодарск зафиксирован по одному обстрелу из артиллерии 155 мм», - уточнили в представительстве.
Всего было выпущено 295 единиц артиллерийских боеприпасов различных типов.

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