Собянин прокомментировал атаку дронов на Москву

Фото: сайт Кремля
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал атаку БПЛА на Москву. По его словам, всего в нападении участвовали два дрон. Один из них был сбит в Подмосковье, второй — долетел до стоящегося здания в «Москва-Сити» и врезался в него.
«Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити. На места происшествий выехали оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Собянин в своем телеграм-канале.Ранее телеграм-канал «Осторожно новости» опубликовал видео с места падения дрона в «Москва-Сити».
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Артем Кузьмин