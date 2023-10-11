Собянин раскрыл подробности столкновения поездов на станции Печатники

Фото: сайт Кремля
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 10 октября на станции столичного метрополитена Печатники произошло столкновение двух составов.
«Сегодня в 10:30 на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии произошёл накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции», - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что в аварии серьезно никто не пострадал. Однако машинист одного из поездов получил травму. Сейчас с ним работают медики.
Ранее стало известно, что на станции московского метрополитена «Печатники» столкнули два поезда. На Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена нет движения между станциями «Люблино» и «Дубровка» из-за столкновения двух составов на станции «Печатники».В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Пострадали два человека, девушка и машинист. Последнего зажало между двумя составами.
Читайте также:
Стала известна причина столкновения поездов на станции Печатники
После столкновения поездов на станции метро «Печатники» зажало машиниста
Элина Позднякова