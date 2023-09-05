Собянин рассказал о попытке атаковать Москву беспилотниками

Фото: сайт Кремля
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что в ночь на 5 сентября удалось уничтожить беспилотные аппараты в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья. Дроны предпринимали попытки атаковать Москву.
По его словам, на данный момент нет информации о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате падения обломков, и экстренные службы уже работают на месте происшествия.
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Артем Кузьмин