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Собянин: Силами ПВО пресечена попытка атаки БПЛА на Москву

07 сентября 2023, 04:07
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Раменском городском округе сегодня ночью силами ПВО пресечена попытка атаки БПЛА на Москву. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
Предварительно, на месте падения обломков пострадавших и разрушений нет. На месте инцидента работают экстренные службы.

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#пво
#москва
#бпла
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«Известия»: В России предложили маркировать вредную еду
07 сентября 2023, 03:39

Фото: iStock/monticelllo

Правительство России прорабатывает вопрос о маркировке вредной еды согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на протокол правительственного Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.
Итогом заседания Совета стало поручение вице-премьера Татьяны Голиковой ставить на лицевой стороне продуктовой упаковки обозначение о превышении законодательно установленного лимита калорий и вредных веществ. Кроме того, кабмин рассматривает вопрос о включении ожирения в перечень социально значимых заболеваний — таких, как рак, ВИЧ, туберкулёз и других.

Согласно рекомендациям ВОЗ, к надлежащим для маркировки вредным продуктам могут быть отнесены сладкую газировку, энергетические напитки, картошку фри, гамбургеры, сладкое, выпечку, а также колбасу, бекон, сосиски и прочие мясные продукты, которые делаются при помощи соления, вяления, копчения и прочих способов улучшения вкуса и сохранности.

Ранее «Радио 1» поговорило с врачом диетологом, нутрициологом, терапевтом и автором курса «стройная жизнь» Александрой Разареновой, чтобы выяснить, в каких случаях фастфуд есть можно. По словам специалиста, нужно отдавать предпочтение тем продуктам, которые не сделаны во фритюре. Большое количество масла может сильно навредить организму.

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#еда
#маркировка
#вред
#правительство
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Посольство России в США: Поставки ВСУ снарядов с ураном погубят целые поколения
07 сентября 2023, 03:18

Фото: iStock/niphon

Посольство РФ в Соединённых Штатах считает, что решение Вашингтона о поставке на Украину боеприпасов с обеднённым ураном самым пагубным образом отразится на жизни будущих поколений.
«Очевидно, что одержимый идеей нанести России "стратегическое поражение" Вашингтон готов воевать не только до последнего украинца, но и поставить крест на целых поколениях», — говорится в распространенном в четверг комментарии посольства.

При разрыве даже всего лишь одного снаряда с ураном, напомнили в дипмиссии,  возникает радиоактивное облако, которое может нанести вред здоровью. Мелкие частицы урана, образуя в воздухе взвесь, могут вызывать различные заболевания, включая онкологические опухоли.

Российские дипломаты подчеркнули, что примеры «урановых следов» от американских операций в Ираке и на Балканах привели к болезням и страданиям мирных граждан, и США не могут не осознавать риски, предоставляя Украине подобное оружие.

Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что cнаряды с обеднённым ураном для танков Abrams, которые США будет поставлять Украине, не представляют радиоактивной угрозы. В свою очередь, ООН сообщила, что выступает против использования обеднённого урана «в любой точке мира», поэтому заявления Вашингтона о налаживании поставок вооружения с этим веществом вызывают опасения у представителей организации.

Речь о поставках Украине снарядов с обеднённым ураном уже заходила в марте текущего года. Однако тогда Пентагон заявлял, что не намерен отправлять Киеву данное оружие, поскольку осознаёт последствия, которые оно вызовет. В частности, заражение окружающей среды радиоактивными веществами и раковые заболевания у жителей.

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#дипломат
#россия
#сша
#боеприпасы
#украина
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Глава Минобразования Украины Лисовой призвал отказаться от русского языка
07 сентября 2023, 02:49

Фото: iStock/Professor25

Министр образования Украины Оксен Лисовой в эфире телеканала «Дом» заявил, что проведение уроков на русском языке в украинских школах противоречит законодательству. Об этом пишет 7 сентября «Лента.ру».
Министр считает, что Украине «не по дороге с русским миром, поэтому не следует готовить детей к использованию русского языка». Так он отреагировал на информацию о том, что в части украинских школ преподавание ведётся на русском языке.

Лисовой подчеркнул, что проявлять лояльность к случаям нарушения законодательства недопустимо, поэтому необходимо полностью отказаться от русского языка в украинских школах.

«Жалуйтесь в управление образования, городской или областной департамент образования, обращайтесь к языковому омбудсмену», — закончил министр.

Ранее экс-министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что его коллеги из разных стран, которые затрудняются говорить на английском языке, просят разрешения изъясняться на языке «агрессора». Он призвал называть русский язык «трофейным».

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#русский язык
#школы
#украина
#образование
#министр
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Сенатор Цеков ответил на слова министра обороны Украины о «возвращении земель»
07 сентября 2023, 02:38

Фото: РИА Новости

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал слова нового министра обороны Украины Рустема Умерова о возвращении «каждого сантиметра» территорий, которые Киев считает своими, бахвальством. Об этом пишет РИА Новости.
Умеров накануне заявил, что сделает «все невозможное» для возвращения «каждого сантиметра» территорий, которые Киев считает своими. Речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях.

«Я это бахвальство от министров обороны Украины слышу уже лет десять. Были персонажи, которые собирались проводить парад в Севастополе, громко били себя в грудь, как они будут возвращать и побеждать. Но все на этом и закончилось», — цитирует агентство слова Цекова.

Он добавил, что Кремы и новые регионы по праву стали частью Российской Федерации, и их возвращение под контроль Украины исключено.

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#днр
#лнр
#киев
#украина
#россия
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Иммунолог Болибок заявил, что «болезнь легионеров» не страшна для россиян
07 сентября 2023, 01:28

Фото: iStock/syahrir_maulana

Врач-иммунолог и аллерголог Владимир Болибок прокомментировал увеличение в Европе случаев заражения легионеллезом, также известного как «болезнь легионеров».
По словам специалиста, данная инфекция передается через аэрозольные системы кондиционирования воздуха, такие как увлажнители воздуха или системы полива на улицах.

«Раньше от этого заболевания умирало большое количество пациентов, пока не изучили эти бактерии и разработали нужную схему лечения. <…> Чтобы заразиться легионеллезом, нужно вдохнуть большое количество аэрозольной жидкости, в которой живут бактерии», — объяснил врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Однако, как объяснил Болибок, для нашей страны аэрозольное кондиционирование воздуха нехарактерно, поэтому и риск подхватить «болезнь легионеров» отсутствует

Ранее в Харькове два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) были госпитализированы из-за вспышки легионеллеза. Болезнь была обнаружена в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая активно участвует в боевых действиях на купянском направлении.

До этого вспышка заболевания изначально была зафиксирована в польском городе Жешув неподалеку от границы с Украиной, а позже распространилась и на другие регионы страны.  По словам начальника Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромира Слончки, количество заразившихся выросло уже до 158 человек. Больше всего случаев заболевания выявлено в самом Жешуве — 106 и в Жешувском районе — 36.

Напомним, что легионеллёз или «болезнь легионеров» – это вид пневмонии. Основными симптомами являются: общая интоксикация организма, лихорадка, поражение лёгких, центральной нервной системы и органов пищеварительного тракта.

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#врачи
#болезнь
#польша
#украина
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Зеленский рассказал о встрече с Блинкеном в Киеве
07 сентября 2023, 01:05

Фото: iStock/Yaraslau_Mikheyeu

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что встретился в Киеве с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Шестой президент Украины подчеркнул, что Киев всегда высоко ценит «визиты американских партнёров», а также выложил видео с фрагментом переговоров.

Ранее телеканал CNN сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев может объявить о новом пакете помощи для Украины стоимостью около одного миллиарда долларов. 

Напомним, Блинкен 6 сентября утром прибыл в Киев с ранее не анонсированным визитом. В центре Киева было перекрыто движение для автомобилей. Также уточняется, что официального подтверждения приезда Блинкена в Киев не было. Кроме того, визит заранее не анонсировался.

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#владимир зеленский
#сша
#украина
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Захарова опровергла слова Белого дома о безопасности урановых боеприпасов
Захарова: применение снарядов с обеднённым ураном ведёт к росту онкозаболеваний
07 сентября 2023, 00:21

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление вашингтонской администрации о безопасности поставляемых на Украину снарядов с обеднённым ураном.
«Что это: враньё или глупость? Про токсичность обедненного урана, его особую опасность для человеческого организма в виде радиоактивной пыли, а также эффект загрязнения почв радионуклидами писали неоднократно», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Представитель российского внешнеполитического ведомства в очередной раз напомнила, что там, где применялись боеприпасы с обедненным ураном, фиксируется кратный рост онкозаболеваний. В качестве примера она привела статистику смертей  итальянских военнослужащих во время агрессии НАТО против Югославии. По словам Захаровой, каждый двадцатый из них в итоге скончался от таких тяжелых болезней, как лейкемия, лимфома Ходжкина, рак лёгких, костный рак, дисфункцмя почек и т.д.

Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что cнаряды с обеднённым ураном для танков Abrams, которые США будет поставлять Украине, не представляют радиоактивной угрозы. В свою очередь, ООН сообщила, что выступает против использования обеднённого урана «в любой точке мира», поэтому заявления Вашингтона о налаживании поставок вооружения с этим веществом вызывают опасения у представителей организации.

Речь о поставках Украине снарядов с обеднённым ураном уже заходила в марте текущего года. Однако тогда Пентагон заявлял, что не намерен отправлять Киеву данное оружие, поскольку осознаёт последствия, которые оно вызовет. В частности, заражение окружающей среды радиоактивными веществами и раковые заболевания у жителей.

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#мария захарова
#сша
#украина
#боеприпасы
#рак
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Новый министр обороны Украины предупредил о проведении аудита всех направлений
Новый министр обороны Украины Умеров предупредил о проведении аудита всех направлений
06 сентября 2023, 23:51

Фото: iStock/Liukov

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о проведении аудита всех подведомственных направлений. Кроме того, будет разработана новая концепция трансформации Минобороны, пишет «Лига.net».
«Одним из первых шагов наша команда сделает аудит всех направлений, которые сегодня находятся в ведении министерства обороны. Команда министерства разработает концепцию трансформации оборонной системы Украины — с новой стратегией национальной безопасности и обороны Украины», — цитирует издание слова Умерова.

Он добавил, что стратегия будет разработана в соответствие с нормами НАТО. По словам министра, приоритетным для министерства будет борьба с коррупцией и обеспечение украинских производителей максимально возможными контрактами.

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#министр
#украина
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Румыния проинформировала НАТО об инциденте с дроном
06 сентября 2023, 22:35

Фото: iStock/NatureNow

Власти Румынии проинформировали НАТО об обнаружении обломков неизвестного летательного аппарата на территории страны, соответствующий документ оказался в распоряжении «РИА Новости».
«Румынские власти подтвердили, что на территории Румынии, недалеко от границы с Украиной, были обнаружены обломки, возможно, беспилотного летательного аппарата. Румынские власти проводят расследование инцидента», - прокомментировали ситуацию представители Североатлантического альянса. 

В НАТО отметили, что наращивают свое присутствие в Черноморском регионе и продолжают пристально следить за ситуацией. 

Ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что на границе Румынии и Украины (уезд Тулча) было обнаружено несколько обломков, которые могут быть фрагментами российских дронов. Тилвар лично выехал на место происшествия и после осмотра сообщил, что найденные части не представляют угрозы.

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#расследование
#нато
#беспилотник
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