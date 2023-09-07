Собянин: Силами ПВО пресечена попытка атаки БПЛА на Москву

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Раменском городском округе сегодня ночью силами ПВО пресечена попытка атаки БПЛА на Москву. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
Предварительно, на месте падения обломков пострадавших и разрушений нет. На месте инцидента работают экстренные службы.
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Диана Аванесян