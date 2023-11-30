«Сокровенный секрет»: В США раскрыли, куда на самом деле тратится помощь для Украины

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Большая часть финансовой помощи, которую США выделяют на нужды украинской армии, не покидает Штатов, об этом сообщили в The Washington Post.
«Самый сокровенный секрет военной помощи Вашингтона Киеву состоит в том, что большая часть средств тратится здесь, в Соединенных Штатах», - прокомментировали ситуацию в издании.
По информации WP, большая часть средств, которые правительство выделят на помощь Вооруженным силам Украины, тратится внутри Соединенных Штатов. Деньги идут на разработку нового американского оружия или замену старого, отправленного Киеву.
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Евгения Парфентьева