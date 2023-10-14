Солдаты ВСУ пожаловались на новое оружие России

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Согласно информации американского издания Wall Street Journal, армия России все активнее внедряет новые технологии в военные операции. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) выразили особенное беспокойство в связи с использованием вооруженными силами России беспилотных аппаратов и управляемых авиабомб.
Помимо этого, Wall Street Journal отмечает, что российские военные не испытывают дефицита в боеприпасах, что также влияет на ход боевых действий.
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Артем Кузьмин