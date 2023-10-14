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Солдаты ВСУ пожаловались на новое оружие России

WSJ: российские дроны и планирующие бомбы приносят много проблем ВСУ
14 октября 2023, 04:44
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Согласно информации американского издания Wall Street Journal, армия России все активнее внедряет новые технологии в военные операции. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) выразили особенное беспокойство в связи с использованием вооруженными силами России беспилотных аппаратов и управляемых авиабомб.

Издание также отмечает, что Россия активно использует авиабомбы, оснащенные системами планирования и коррекции, как на передней линии, так и для атак на скопления ВСУ в глубине территории. Эти дроны также предоставляют России возможность проводить внезапные атаки на вражескую бронетехнику, укрепления и группы пехоты.

Помимо этого, Wall Street Journal отмечает, что российские военные не испытывают дефицита в боеприпасах, что также влияет на ход боевых действий.

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Der Spiegel: по всей Германии бунтуют сторонники ХАМАС
14 октября 2023, 04:58

Фото: iStock/Ahmed Zakot

По данным немецкого издания Der Spiegel, в городах Германии сторонники ХАМАС активно проводят акции по сожжению и срыву израильских флагов, а также устраивают митинги в поддержку палестинцев. Эти события привели к усилению мер по безопасности для еврейских организаций.
Издание отмечает, что неизвестные подожгли израильский флаг, выставленный в ратуше Берлина в пятницу вечером. В среду неизвестные сорвали израильский флаг у Красной ратуши, а также украли израильские флаги, развевавшиеся в Людвигсхафене. Во время пропалестинских демонстраций неоднократно происходили аресты. В пятницу на Зонненаллее в Берлине-Нойкельне собралось от 100 до 150 человек.

Из-за растущего напряжения и беспорядков власти запретили пропалестинские собрания в городах, включая Берлин, Гамбург, Мюнхен, Мангейм и Регенсбург. В ответ на увеличившееся напряжение, было решено усилить присутствие представителей экстренных служб на улицах городов.

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#сша
#флаг
#человек
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Полковник Кошкин раскрыл цель учений НАТО Dragon-2024 в Польше
Полковник Кошкин: Польша хочет стать центром управления Восточной Европой
14 октября 2023, 04:20

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин заявил, что намерения Польши провести учения стран НАТО Dragon-2024 на своей территории являются попыткой Варшавы привлечь внимание Вашингтона. Об этом пишет «Лента.ру».
«Это плановые учения, они не стабилизируют, а обостряют ситуацию, к тому же их численность и привлекаемые силы средства все время возрастают, что как раз и характеризует желание Польши создать опасную обстановку в Европе, чтобы получить еще больший угол скатывания в большую войну», — цитирует издание слова собеседника.

Кошкин считает, что Польша сейчас выполняет роль «хедлайнера», стремясь обратить на себя внимание США. Он добавил, что Варшава хочет «перетянуть одеяло» с Центральной Европы и стать центром управления Восточной Европой. Таким образом польская сторона надеется, что Вашингтон начнёт в своих разработках и проектах на европейском полуострове делать акцент на Варшаву.

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#сша
#учения
#власть
#польша
#нато
#европа
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Президент Сирии Асад официально поддержал палестинцев в войне с Израилем
14 октября 2023, 03:53

Фото: iStock/Wirestock

Президент Сирии Башар Асад подчеркнул свою поддержку Палестине и выразил готовность поддерживать «борьбу палестинцев против израильской оккупации». Эти заявления были сделаны им в ходе встречи с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном в Дамаске, передает РИА Новости.

«Сирия неизменно поддерживает борьбу палестинцев за создание независимого государства и против израильской оккупации», - заявили в официальном Telegram-канал канцелярии сирийского президента.
Асад также подчеркнул необходимость прекращения преступлений, совершаемых Израилем против палестинских граждан, которые продолжаются на протяжении более 70 лет.

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#сирия
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#telegram
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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон рассмеялся над решением Пентагона по Украине
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Израиль оставит Украину без американского оружия
14 октября 2023, 03:44

Фото: iStock/icholakov

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США не смогут поддерживать одновременно Украину и Израиль. По его мнению, заявления о такой возможности являются смехотворными.
Джонсон подчеркнул, что посмеялся над заявлением американского министра обороны Ллойда Остина о том, что Соединённые Штаты смогут вести войну на два фронта.

«Мы не можем воевать даже на один фронт на Украине», — отметил бывший аналитик ЦРУ в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Джонсон добавил, что вооружения, которые Вашингтон может поставить Киеву, «еще даже не существуют». Кроме того, они не будут произведены и в ближайшее время. При это эксперт уверен, что произраильское лобби в США гораздо сильнее, чем проукраинское.

«Украина встанет в конец очереди. Они не дождутся оружия», — заключил Ларри Джонсон.

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#сша
#эксперт
#украина
#youtube
#интервью
#вооружения
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Армия Израиля нанесла удары по позициям «Хезболлы» в Ливане
Армия Израиля нанесла удары по позициям движения «Хезболла» на юге Ливана
14 октября 2023, 03:44

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об проведении ударов по объекту движения «Хезболлах» на юге Ливана после инцидента с неопознанным воздушным объектом, проникшим на территорию Израиля.

«Недавно ЦАХАЛ атаковал террористическую группировку „Хезболлах“ на юге Ливана в ответ на вторжение неопознанных воздушных объектов в Израиль и обстрел беспилотником ЦАХАЛ. Воздушный объект, проникший в Израиль, был перехвачен, а также был проведен огонь по беспилотнику», - заявили в Telegram-канале израильской армии.
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#telegram
#обстрел
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Путин высказался о будущем вернувшихся в Россию релокантов
Путин о релокантах: судьба вернувшихся зависит от того, как они себя вели
14 октября 2023, 03:32

Фото: сайт Кремля

Президент Владимир Путин выразил мнение, что судьба вернувшихся в Россию релокантов будет зависеть от их поведения и отношения к Родине. Это заявление он сделал в ходе пресс-конференции, которая прошла после заседания Совета глав государств СНГ, транслированной через Telegram-канал «Кремль. Новости».
Путин подчеркнул, что исход и перспективы тех, кто вернулся в Россию, будут зависеть от того, как они себя вели. Он разделил разницу между нарушением закона и нарушением моральных и этических норм в отношении своей Родины.

Президент отметил, что в случае, если большинство вернувшихся проявило аморальное отношение к России, это также будет иметь влияние на их будущее в стране.

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#путин
#рф
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В конгрессе США потребовали уволить Салливана с поста советника
Конгрессвумен Блэкберн потребовала уволить Салливана с поста советника
14 октября 2023, 03:27

Фото: iStock/trekandshoot

Сенатор-республиканец Марша Блэкберн обратилась к президенту США Джо Байдену с требованием отстранить от должности помощника по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, обвинив его в профессиональной некомпетентности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обнародованное в пятницу письмо конгрессвумен.
«Господин Салливан регулярно вводил в заблуждение все правительство относительно угроз безопасности во всем мире. Всего за восемь дней до того, как ХАМАС устроило свой варварский сюрприз в виде нападения на Израиль, он заявил, что «на Ближнем Востоке сегодня спокойнее, чем за последние два десятилетия», — цитирует агентство текст письма.

При этом с начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли более 1,2 тысячи израильтян, напомнила Блэкберн. Кроме того, погибли также свыше двух десятков американских граждан, находившихся в стране.

«Таково восприятие Ближнего Востока у Джейка Салливана. Это неприемлемо», — подчеркнула сенатор от штата Теннесси.

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#правительство
#письма
#конгресс сша
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Лукашенко о потере равновесия на саммите СНГ в Бишкеке: «Не дождетесь»
14 октября 2023, 03:13

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал случай с потерей равновесия, который произошёл на ступеньках в Бишкеке во время саммита СНГ. Об этом пишет Telegram-канал «Пул первого».
На опубликованных кадрах видно, как белорусский лидер поднимается по лестнице и в какой-то момент теряет равновесие. Чтобы не упасть, его пришлось прервать шаг.

«У Лукашенко в кулуарах попросили прокомментировать курьезный случай на ступеньках. Ответ: «Не дождетесь», — говорится в публикации.

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#путин
#лукашенко
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ХАМАС высоко оценило позицию Путина по палестино-израильскому конфликту
14 октября 2023, 03:04

Фото: сайт Кремля

Палестинское движение ХАМАС, правящее в секторе Газа, заявило, что высоко оценивает позицию президента РФ Владимира Путина по вопросу палестино-израильского конфликта. Об этом пишет РИА Новости.
Российский лидер ранее заявил, что участникам палестино-израильского конфликта, несмотря на ужесточение действий с обеих сторон, необходимо думать о гражданском населении. Путин также подчеркнул, что Российская Федерация готова выступить в качестве посредника в урегулировании палестино-израильского конфликта.

«Мы в движении ХАМАС высоко ценим позицию российского президента Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской (израильской) агрессии против нашего народа и его неприятие блокады Газы, прекращения поставок помощи в нее и ударов по мирным жителям там», — цитирует агентство сообщение палестинского движения.
В ХАМАС добавили, что всецело приветствуют «активные усилия России, направленные на прекращение израильских ударов по сектору Газа».

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». 

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#армия
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