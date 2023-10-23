Солнечногорские хирурги спасли жизнь напоровшегося на нож грибника

Фото: Минздрав МО
Врачи Солнечногорской больницы спасли грибника с ножевым ранением в грудь. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 74-летний раненый. Мужчина рассказал, что пошёл за грибами с большим кухонным ножом, но по неосторожности споткнулся о дерево и напоролся на нож.
Рентген выявил пневмоторакс – патологическое скопление воздуха в плевральной полости, приводящее к нарушению вентиляционной функции лёгких и при дыхании. Хирурги провели дренирование плевральной полости, эмфизема сошла, и лёгкое расправилось.
Операция длилась всего 20 минут. Кровопотеря составила 400мл. Рана зажила быстро. При выписке хирурги напомнили пациенту о необходимости соблюдения техники безопасности.
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Рентген выявил пневмоторакс – патологическое скопление воздуха в плевральной полости, приводящее к нарушению вентиляционной функции лёгких и при дыхании. Хирурги провели дренирование плевральной полости, эмфизема сошла, и лёгкое расправилось.
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Лора Луганская