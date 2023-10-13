«Сообразили на троих»: Путин рассказал, как отметил День рождения

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин ответил на вопрос о своей мотивации и возможном уходе из хоккея. Знаменитый форвард завил, что будет выходить на лед до тех пор, пока игра доставляет ему удовольствие.