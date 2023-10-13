«Сообразили на троих»: Путин рассказал, как отметил День рождения

Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин рассказал, как отметил свой День рождения, в интервью для Telegram-канала SHOT.
Глава РФ родился 7 октября 1952 и в прошлую субботу отпраздновал свой 71-й День рождения.
Как рассказал сам президент, именно в этот день с рабочим визитом в Россию прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Завершив свои дела, лидеры трех государств отправились на совместный праздничный обед.
Ранее Путин призвал россиян отказаться от чтения американских СМИ. По словам российского лидера, «ничему хорошему они не научат».
Читайте также:
«Одно дело – нарушать закон, другое – мораль»: Путин высказался о Фридмане
«Чушь собачья»: Путин ответил на вопрос о подрыве трубопровода между Финляндией и Эстонией
Песков ответил на вопрос о вмешательстве США в отношения стран СНГ и России
Как рассказал сам президент, именно в этот день с рабочим визитом в Россию прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Завершив свои дела, лидеры трех государств отправились на совместный праздничный обед.
«Сообразили на троих», - шутливо отметил Путин.
Ранее Путин призвал россиян отказаться от чтения американских СМИ. По словам российского лидера, «ничему хорошему они не научат».
Читайте также:
«Одно дело – нарушать закон, другое – мораль»: Путин высказался о Фридмане
«Чушь собачья»: Путин ответил на вопрос о подрыве трубопровода между Финляндией и Эстонией
Песков ответил на вопрос о вмешательстве США в отношения стран СНГ и России
Евгения Парфентьева