Соседи пытались сжечь женщину с детьми, потому что её коровы потоптали их огород в Курганской области

Фото: istockphoto.com / blinow61
В Курганской области мужчина с женщиной чуть не сожгли соседей вместе с детьми за то, что их коровы потоптали чужой огород
В Курганской области соседи пытались сжечь женщину с детьми, потому что её коровы потоптали их огород, передаёт Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что 37-летний мужчина и 25-летняя женщина, проживающие в селе Колесниково Курганской области, разозлились на своих соседей, потому что соседские которы вытоптали их огород. Парочка решила отомстить соседям — рано утром они вломились к ним в дом, облили всех жильцов бензином и попытались их поджечь. В жилище в этот момент находились 59-летняя женщина, 17-летний подросток и 8-летняя девочка. Облитая бензином женщина проснулась и смогла предотвратить трагедию. Она вызвала полицию.
Злоумышленников задержали, в отношении них возбуждено уголовное дело.
Ранее «Радио 1» сообщало, что физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Москве два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе.
Уточняется, что 37-летний мужчина и 25-летняя женщина, проживающие в селе Колесниково Курганской области, разозлились на своих соседей, потому что соседские которы вытоптали их огород. Парочка решила отомстить соседям — рано утром они вломились к ним в дом, облили всех жильцов бензином и попытались их поджечь. В жилище в этот момент находились 59-летняя женщина, 17-летний подросток и 8-летняя девочка. Облитая бензином женщина проснулась и смогла предотвратить трагедию. Она вызвала полицию.
Ранее «Радио 1» сообщало, что физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Москве два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе.
Яна Таёжная