Соскин: Позиция США становится все более антиукраинской

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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в Белом доме все меньше готовы уделять внимание и помощь вопросам Украины, заявил политик в ролике на своем YouTube-канале.
«Мечется, мечется Зеленский, но это ему ничего не дает, потому что позиция Соединенных Штатов становится все более открыто жесткой и антиукраинской. Будем прямо говорить», - прокомментировал ситуацию Соскин.По его словам, единственное, что хотят сейчас в американской администрации – это чтобы Украина от них «отцепилась», именно поэтому Вашингтон готов снабдить Киев кассетными боеприпасами, против которых строго выступают большинство политиков Евросоюза.
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