Соскин заявил о некомпетентности Зеленского

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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что почти за полтора года проведения боевых действий на Украине, Владимир Зеленский не смог наладить ни одного производства в сфере военно-промышленного комплекса, высказался политик на своем YouTube-канале.
«А где Зеленский? Почему он молчит? Мы видим полный разлад, развал на уровне оборонпрома. До сих пор за год и четыре месяца не создать производства? Ну, смотрите, россияне все создали. «Калибров» все больше, «Искандеров» все больше. Все что хочешь у них уже есть», - прокомментировал ситуацию Соскин.
По словам эксперта, хаос на Украине наблюдается не только в сфере ОПК. Разлад растет в министерствах, депутатском корпусе и Верховном совете.
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Евгения Парфентьева