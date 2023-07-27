Сотрудники ФСБ сорвали попытку теракта спецслужб Украины на российском корабле

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ РФ предотвратили террористический акт, подготовленный спецслужбами Украины. Он должен был быть совершен на корабле Черноморского флота, несущем высокоточные ракеты.
Принимается решение о возбуждении в отношении задержанного уголовных дел по статьям 205 УК РФ («Террористический акт»), 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств»), 275 УК РФ («Государственная измена») и 283 УК РФ («Разглашение сведений, составляющих государственную тайну»).
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Александр Бойцов