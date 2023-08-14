Сотрудники посольства РФ в Молдавии прибыли в аэропорт Кишинева

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45 сотрудников российского посольства прибыли в аэропорт Кишинева, чтобы вернуться в Россию.
МИД Молдавии 26 июля решил сократить количество российских дипломатов. Реакция министерства последовала после появления расследования о якобы шпионских действиях РФ в Молдавии. Вывод о «шпионаже» сделали, насчитав на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок. Это число больше, чем антенн, установленных на посольстве России в Бельгии.
Молдавский МИД уведомил российскую сторону о том, что до 15 августа 45 представителей дипломатической миссии должны покинуть посольство. За дипломатами прибыл спецборт Ту-214.
Ранее Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии сообщила, что денонсировала договор о партнерстве с Федеральной службой безопасности РФ и уведомила об этом российскую сторону.
На официальном сайте СИБ появилась информация, что российским властям направлено уведомление о разрыве Соглашения о партнерстве с ФСБ. Одновременно молдавская спецслужба через министерство иностранных дел предприняла меры для денонсации аналогичного соглашения со Службой внешней разведки России.
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Молдавский МИД уведомил российскую сторону о том, что до 15 августа 45 представителей дипломатической миссии должны покинуть посольство. За дипломатами прибыл спецборт Ту-214.
На официальном сайте СИБ появилась информация, что российским властям направлено уведомление о разрыве Соглашения о партнерстве с ФСБ. Одновременно молдавская спецслужба через министерство иностранных дел предприняла меры для денонсации аналогичного соглашения со Службой внешней разведки России.
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Мария Фирсова