Сотрудники российского посольства в Бухаресте покинут Румынию

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40 сотрудников российского посольства, которое находится в Бухаресте, и их семьи покинут Румынию 1 июля
40 сотрудников российского посольства, которое находится в Бухаресте, и их семьи покинут Румынию 1 июля
Сотрудники посольства РФ в Бухаресте покинут Румынию в субботу, 1 июля. Причина заключается в требованиях румынских властей сократить штат дипломатического представительства, пишет ТАСС, ссылаясь на Министерство иностранных дел Румынии.
Страну покинут 40 сотрудников дипмиссии с семьями. Вылет назначен на 13:00 по местному времени. Всего Румынию покинут 80 человек.
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Сотрудники посольства РФ в Бухаресте покинут Румынию в субботу, 1 июля. Причина заключается в требованиях румынских властей сократить штат дипломатического представительства, пишет ТАСС, ссылаясь на Министерство иностранных дел Румынии.
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Мария Фирсова