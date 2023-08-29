Сотрудников подмосковных избиркомов начали обучать цифровой безопасности

Фото: Telegram-канал Мособлизбиркома
Мособлизбирком запустил новую обучающую программу «Цифровая гигиена и цифровая безопасность членов избирательных комиссий Подмосковья». Уже состоялся первый очный курс программы.
Сотрудникам аппарата Мособлизбиркома рассказали, что несоблюдение правил цифровой гигиены может нанести непоправимый ущерб как репутации конкретного человека, так и целой организации, где он работает.
Обучение включает целый ряд конкретных рекомендаций, разбор практик и моделей поведения, направленных на поддержание эффективных и безопасных отношений с цифровой реальностью.
Основными рекомендациями стали регулярное обновление паролей от всех ресурсов; анализ своих соцсетей на предмет неактуальных и нежелательных записей; регулярный мониторинг упоминаний о себе в социальных сетях. По итогам занятий был создан учебный фильм, который будет направлен всем членам территориальных и участковых избирательных комиссий Подмосковья.
В этом году в Московской области пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
Читайте также:
Адресное информирование подмосковных избирателей о выборах губернатора завершится 6 сентября
Зампред Мособлдумы Рожнов: ДЭГ позволит избежать скопления избирателей на участках
Подмосковные избиркомы подготовились к нештатным ситуациям на участках
Обучение включает целый ряд конкретных рекомендаций, разбор практик и моделей поведения, направленных на поддержание эффективных и безопасных отношений с цифровой реальностью.
В этом году в Московской области пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
Читайте также:
Адресное информирование подмосковных избирателей о выборах губернатора завершится 6 сентября
Зампред Мособлдумы Рожнов: ДЭГ позволит избежать скопления избирателей на участках
Подмосковные избиркомы подготовились к нештатным ситуациям на участках
Лора Луганская