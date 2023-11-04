Сотрудница госдепа Якуб обвиняет Байдена в причастности к геноциду в Газе

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Сотрудница госдепартамента США Сильвия Якуб в социальной сети X заявила, что президент США Джо Байден причастен к геноциду жителей сектора Газа.
Об этом пишет портал Axios. Сообщается, что американские дипломаты могут выражать свое недовольство политикой правительства с помощью специальных внутриведомственных заявлений.
Якуб отправила письмо для того, чтобы собрать подписи под своим заявлением с призывом в отношении палестино-израильского конфлК тому же раскритиковала меры Вашингтона в социальных сетях.
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Якуб отправила письмо для того, чтобы собрать подписи под своим заявлением с призывом в отношении палестино-израильского конфлК тому же раскритиковала меры Вашингтона в социальных сетях.
«Вы предоставляет значительное больше военной помощи правительству, которое без разбору атакует невинных жителей Газы... Вы причастны к геноциду, президент», - цитирует Axios сообщение Якуб в соцсети X.После встречи вице-президента США Камалы Харрис с премьером Британии Риши Сунаком, Якуб написала, что Харрис оторвана от реальности. В итоге Сильвия Якуб ограничила доступ к своим сообщениям.
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Мария Фирсова