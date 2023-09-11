Социолог Дискин объяснил рекордные результаты губернаторских выборов в Подмосковье

Фото: Мособлизбирком
Рекордно высокая явка на выборы в Подмосковье – выдающийся результат. Такое мнение высказал «Радио 1» заместитель председателя Научного совета Всероссийского центра изучения общественного мнения Иосиф Дискин. Он рассказал, что позволило добиться таких показателей.
«Это были особенные выборы. Во время них не обсуждались глобальные идеологические проблемы, а был спрос за конкретные дела. И жители Подмосковья их вполне оценили. Они оценили успех действующей администрации во главе с Андреем Воробьёвым. Плюс к этому – новые технологии. Всё-таки полмиллиона человек проголосовали путём ДЭГ. Это и привело к явке, которая значительно превышала среднюю по стране. Это выдающийся результат», – сказал Дискин.По его словам, во время выборов жители Подмосковья проявили гражданскую активность и ответственность.
«Идеологические проблемы ушли в сторону, обсуждались только конкретные вопросы, как управляются как строятся больницы. Как ремонтируются школы, как строятся новые дороги. В целом по стране спала явка, но не в Подмосковье. Это говорит о гражданской активности и гражданской ответственности. Люди заинтересованы в то, чтобы своими голосами дать наказ тем кандидатам, за которых они голосовали», – отметил собеседник «Радио 1».Голосование на выборах губернатора Московской области проводилось 8, 9 и 10 сентября. По предварительным данным Мособлизбиркома, нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв набрал 83,68% голосов. В голосовании приняли участие 60,53% избирателей. Дистанционным электронным голосованием воспользовались 88,52%.
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