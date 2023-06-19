СМИ: СБ ООН проведет заседание по теме Украины, оно назначено на 23 июня
Совбез ООН 23 июня проведет заседание по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект программы работы организации.
Предварительно, заседание начнется в первой половине дня. Список выступающих и тема обсуждения в настоящее время не раскрываются.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ООН поддержала инициативу африканских стран по урегулированию конфликта на территории Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Предварительно, заседание начнется в первой половине дня. Список выступающих и тема обсуждения в настоящее время не раскрываются.
Диана Аванесян