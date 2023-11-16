Совбез ООН не принял российскую поправку по перемирию в Газе

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Совет безопасности ООН отклонил предложенную Россией поправку к проекту резолюции Мальты относительно перемирия в секторе Газа, передает РИА Новости.
Пять стран — Россия, Китай, ОАЭ, Бразилия, Мозамбик — поддержали поправку, США выступили против, а девять государств воздержались. В тексте резолюции Мальты содержится призыв к гуманитарным паузам, но отсутствует требование о проведении перемирия или прекращении огня.
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