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На пятницу, 8 сентября, запланировано заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций, на котором будут обсуждаться проведение и результаты референдумов, проведенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Украины год назад.
Напомним, год назад подавляющее большинство жителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей Украины высказались на референдумах за вхождение в состав Российской Федерации.
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Александр Бойцов