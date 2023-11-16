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Совбез ООН принял резолюцию Мальты по сектору Газа

СБ ООН принял резолюцию Мальты по сектору Газа с акцентом на защиту детей
16 ноября 2023, 01:28
Фото: istockphoto/IherPhoto

Фото: istockphoto/IherPhoto

Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) принял резолюцию Мальты, которая акцентируется на вопросе защиты детей в секторе Газа, передает РИА Новости.
Голосование завершилось поддержкой со стороны 12 стран, при трех воздержавшихся, включая Россию, чью поправку о призыве к немедленному перемирию в проект не включили. Также воздержались США и Великобритания.

В соответствии с принятой резолюцией, Совет безопасности требует соблюдения всех сторон обязательств в рамках международного права, включая международное гуманитарное право, особенно в области защиты мирных граждан, особенно детей.


Текст резолюции также призывает к срочному объявлению продолжительных гуманитарных пауз и гуманитарных коридоров в секторе Газа «на достаточное количество дней» с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного гуманитарного доступа для ООН, Красного Креста и других гуманитарных организаций. В резолюции содержится призыв к немедленному и безусловному освобождению всех заложников, включая детей, удерживаемых ХАМАС и другими группировками.

Текст подчеркивает важность обеспечения координации, информирования и механизмов деконфликтинга для защиты медицинского и гуманитарного персонала. Совет безопасности выражает глубокую обеспокоенность гуманитарной ситуацией в секторе Газа, особенно ее воздействием на гражданское население, в частности на детей. В резолюции также отвергается насильственное перемещение гражданского населения, включая детей.

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МИД Турции обвинил руководство Израиля в необоснованной клевете
МИД Турции: необоснованная клевета Нетаньяху и Коэна не скроет их преступлений
16 ноября 2023, 01:47

Фото: сайт Кремля

Министерство иностранных дел Турции отклонило заявления израильских лидеров, отметив, что они являются необоснованной клеветой и попыткой утаить собственные военные преступления, передает РИА Новости.
В заявлении МИД Турции отмечается, что Израиль, увлеченный бомбардировками больниц и атаками на женщин и детей, лишился своей моральной стойкости и легитимности перед мировым сообществом.

Турция уверена, что подстрекатели и исполнители этих преступлений рано или поздно будут привлечены к ответственности перед международным судом.

Ранее президент Эрдоган заявил о том, что тысячи адвокатов обратились в Международный уголовный суд по геноциду, совершенному израильским премьером Нетаньяху. В ответ Нетаньяху обвинил Эрдогана в поддержке терроризма, отметив, что Израиль будет продолжать свои действия в соответствии с международным правом, бороться с движением ХАМАС и не принимать указания турецкого президента.

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#оон
#совбез
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Совбез ООН не принял российскую поправку по перемирию в Газе
СБ ООН не принял российскую поправку к резолюции Мальты по перемирию в Газе
16 ноября 2023, 00:50

Фото: сайт Кремля

Совет безопасности ООН отклонил предложенную Россией поправку к проекту резолюции Мальты относительно перемирия в секторе Газа, передает РИА Новости.
По словам постпреда России Василия Небензи, Россия предложила включить в оперативную часть резолюции параграф, призывающий к мгновенному и стойкому гуманитарному перемирию, направленному на прекращение боевых действий.

Пять стран — Россия, Китай, ОАЭ, Бразилия, Мозамбик — поддержали поправку, США выступили против, а девять государств воздержались. В тексте резолюции Мальты содержится призыв к гуманитарным паузам, но отсутствует требование о проведении перемирия или прекращении огня.

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#сша
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#оон
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Глава МИД Израиля обвинил Эрдогана в искажении реальности
Глава МИД Израиля Коэн обвинил Эрдогана в искажении реальности
16 ноября 2023, 00:46

Фото: сайт Кремля

Глава МИД Израиля Эли Коэн обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в искажении фактов.
«Те, кто принимает у себя архитеррористов и поощряет террористические организации, не имеют права на моральные высказывания в адрес Израиля. Президент Турции искажает реальность, вновь оказываясь на неправильной стороне истории, находясь рядом с теми, кто прославлял резню израильтян 7 октября: Ираном, Ливаном, Сирией и Йеменом», — отметил он в социальной сети X.
Коэн также подчеркнул, что Израиль действует в соответствии с международным правом и будет продолжать борьбу с палестинским движением ХАМАС.

Ранее Эрдоган заявил о том, что «тысячи адвокатов» обращаются в Международный уголовный суд в Гааге, утверждая о геноциде, якобы совершенном премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он также заявил, что турецкие власти предпримут все необходимые шаги для привлечения Нетаньяху к ответственности, называя Израиль террористическим государством.

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Россия предложила поправку в резолюцию СБ ООН о гумперемирии в секторе Газа
Небензя: РФ предложила поправку в резолюцию СБ ООН о гумперемирии в секторе Газа
16 ноября 2023, 00:41

На заседании Совета безопасности ООН по проекту резолюции относительно событий в Газе постпред России при ООН Василий Небензя предложил внести изменение, призывая к мгновенному гуманитарному перемирию, которое должно привести к прекращению боевых действий, передает РИА Новости.
Голосование по этой резолюции запланировано на сегодня. Небензя представил устную поправку к оперативной части резолюции, предлагая внедрить новый пункт с следующим содержанием: «Вызывает к организации тотчас действующего, стойкого гуманитарного перемирия, направленного на прекращение военных действий».

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По двум школам ООН в секторе Газа нанесли удары, есть пострадавшие
БАПОР: по двум школам ООН в секторе Газа нанесли удары, есть пострадавшие
16 ноября 2023, 00:37

Фото: iStock/Nidal Alwaheidi

В секторе Газа подверглись атаке две школы, принадлежащие Агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), передает РИА Новости.
Удар привел к повреждению зданий и ранениям среди внутренне перемещенных лиц, находившихся в одной из школ. Этот инцидент стал не первым случаем атаки на учебные учреждения в Газе. На прошлой неделе 25 человек пострадали в результате израильского удара по школе «Аль-Бурак».

Также ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) 4 ноября атаковал школу «Аль-Фахура», где погибли не менее 12 человек, а еще 54 получили ранения. Предыдущей целью атаки стала школа Усамы бен Заида, где пострадали десятки беженцев, в результате чего они либо погибли, либо получили ранения.

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Соперничество между США и КНР не должно привести к конфликту, заявил Байден
Байден заявил Си Цзиньпину, что между США и КНР не должно быть конфликта
16 ноября 2023, 00:14

Фото: iStock/Zerbor

Президент США Джо Байден заявил на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином о необходимость убедиться, что соперничество между странами не приведет к конфликту, передает РИА Новости.
«Мы должны гарантировать, что наше соперничество не переходит в конфликт, и что мы руководствуемся ответственным подходом к организации соперничества», — подчеркнул Байден.
Президент США выразил удовольствие и честь принимать лидера КНР, отметив, что несмотря на то, что он не всегда согласен с Си Цзиньпином, их общение происходит открыто и честно.

«Как обычно, нет ничего лучше личного общения», — добавил Байден.
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#байден
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Си Цзиньпин заявил о значимости отношений Китая и США
Си Цзиньпин назвал отношения США и КНР самыми важными в мире
15 ноября 2023, 23:06

Фото: istockphoto.com/TheaDesign

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что он считает двусторонние отношения Китая и Соединенных Штатов «самыми важными» в мире, передает РИА Новости. В ходе встречи с Байденом он подчеркнул, что эти отношения следует рассматривать в контексте ускоряющихся глобальных изменений.
Си Цзиньпин выразил мнение, что сценарий, в котором одна страна пытается победить другую, не является реалистичным, и возможный конфликт или конфронтация могут иметь невыносимые последствия для обеих сторон.

По его словам, Земля «достаточно велика для процветания обеих стран», и успех одной из них предоставляет возможности и для другой.

Председатель КНР подчеркнул, что для двух крупных стран, таких как Китай и США, игнорирование друг друга не является вариантом. Он также отметил, что конкуренция между странами не должна стать «преобладающим трендом» и не способна решить проблемы, стоящие перед Китаем, США и всем миром.

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В США признали, что дальнейшая помощь Украине находится под угрозой
Белый дом признал, что дальнейшая помощь США Украине находится под угрозой
15 ноября 2023, 22:43

Фото: istock / MarianVejcik

Способность США оказывать поддержку Украину находится под угрозой из-за отсутствия консенсуса в Палате представителей по поводу согласования дальнейшей помощи. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.
По словам Кирби, финансы, на которые у Штатов есть полномочия, доступные Вашингтону, заканчиваются. Эта ситуация сопровождается негативным воздействием на способность Украины продолжать защищаться.

«Наша способность продолжать поддерживать Украину под растущей угрозой», — сказал государственный деятель журналистам.
Ранее бывший разведчик США Тони Шаффер заявил, что Вооружённые силы РФ переходят в наступление по всей линии фронта после провала украинского контрнаступления. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Чехии одобрили заморозку российской госсобственности
Глава МИД Чехии: В кабмине одобрили заморозку российской госсобственности
15 ноября 2023, 21:48

Фото: istock / Konoplytska

Правительство Чехии одобрило заморозку государственной собственности России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу МИД республики Яна Лилавского.

Как заявляет Липавский, Чехия внесла в национальный санкционный перечень российское федеральное предприятие по управлению собственностью за рубежом «Госзагрансобственность».

«Вся коммерческая деятельность компании, включая сдачу в аренду, теперь незаконна. Внесение в санкционный список приведет к замораживанию всех активов, принадлежащих компании в Чехии или контролируемых ею иным образом», — пишет чешское изадние Czech News Agency (CTK).
Ранее сообщалось, что страны Запада сомневаются в своих планах по дальнейшей поставке своего вооружения Киеву. По данным Forbes, сейчас западные союзники Украины собираются передать Киеву старые советские танки второго поколения Т-72М, которые переделали в Чехии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#меры
#евросоюз
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