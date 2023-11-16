Совбез ООН принял резолюцию Мальты по сектору Газа

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Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) принял резолюцию Мальты, которая акцентируется на вопросе защиты детей в секторе Газа, передает РИА Новости.
Голосование завершилось поддержкой со стороны 12 стран, при трех воздержавшихся, включая Россию, чью поправку о призыве к немедленному перемирию в проект не включили. Также воздержались США и Великобритания.
В соответствии с принятой резолюцией, Совет безопасности требует соблюдения всех сторон обязательств в рамках международного права, включая международное гуманитарное право, особенно в области защиты мирных граждан, особенно детей.
Текст резолюции также призывает к срочному объявлению продолжительных гуманитарных пауз и гуманитарных коридоров в секторе Газа «на достаточное количество дней» с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного гуманитарного доступа для ООН, Красного Креста и других гуманитарных организаций. В резолюции содержится призыв к немедленному и безусловному освобождению всех заложников, включая детей, удерживаемых ХАМАС и другими группировками.
Текст подчеркивает важность обеспечения координации, информирования и механизмов деконфликтинга для защиты медицинского и гуманитарного персонала. Совет безопасности выражает глубокую обеспокоенность гуманитарной ситуацией в секторе Газа, особенно ее воздействием на гражданское население, в частности на детей. В резолюции также отвергается насильственное перемещение гражданского населения, включая детей.
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В соответствии с принятой резолюцией, Совет безопасности требует соблюдения всех сторон обязательств в рамках международного права, включая международное гуманитарное право, особенно в области защиты мирных граждан, особенно детей.
Текст подчеркивает важность обеспечения координации, информирования и механизмов деконфликтинга для защиты медицинского и гуманитарного персонала. Совет безопасности выражает глубокую обеспокоенность гуманитарной ситуацией в секторе Газа, особенно ее воздействием на гражданское население, в частности на детей. В резолюции также отвергается насильственное перемещение гражданского населения, включая детей.
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Артем Кузьмин