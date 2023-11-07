Радио1
Главная / Новости / Политика/ Совбез ООН проведет заседание по Ближнему Востоку 9 ноября

Совбез ООН проведет заседание по Ближнему Востоку 9 ноября

Постпред ОАЭ Нусейба: СБ ООН проведет заседание по Ближнему Востоку 9 ноября
07 ноября 2023, 03:50
Фото: iStock/diegograndi

Фото: iStock/diegograndi

Постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба заявила, что Совет Безопасности ООН в четверг, 9 ноября, проведёт открытое заседание по Ближнему Востоку. Он этом она сказала в ходе брифинга, пишут «Известия».
«Открытое заседание СБ ООН состоится в четверг», — сообщила Нусейба.

Она отметила, что ОАЭ в рамках председательства КНР планируют запрашивать официальные и неофициальные регулярные заседания, чтобы «держать гуманитарную катастрофу, разворачивающуюся в секторе Газа, в фокусе внимания».


По словам постпреда, Совет Безопасности ООН осуществляет консультации по ближневосточной резолюции. В этом обсуждении принимают участие все члены Совбеза.

Читайте также:

Израиль заявил о готовности атаковать весь Ближний Восток

Франция призвала в ООН к немедленному перемирию в Палестине

Генсек ООН назвал конфликт в Газе кризисом человечества

#израиль
#конфликт
#консультации
#заседание
#оон
Читайте нас в
Нетаньяху рассказал, кто должен управлять Газой
Нетаньяху: управлять Газой должны те, кто не хочет идти путем ХАМАС
07 ноября 2023, 03:44

Фото: gov.il

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу ABC выразил мнение, что управление Газой должно быть в руках тех, кто не поддерживает палестинское движение ХАМАС.
«Те, кто не разделяют взгляды ХАМАСа. Я думаю, что Израиль будет нести ответственность за общую безопасность в этом регионе в течение неопределенного времени, так как мы видели, что происходит, когда мы не несем этой ответственности», - заявил политик.
7 октября Израиль столкнулся с масштабной ракетной атакой из сектора Газа, проведенной в рамках операции «Потоп Аль-Аксы» ХАМАСом. За этим последовала попытка боевиков организации проникнуть в приграничные районы южного Израиля, где были атакованы как военные, так и гражданские лица, а также были взяты в заложники более 200 человек. По данным местных властей, в Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, включая 300 военных, и более 5 тысяч пострадали.

В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАСа в секторе Газа. В течение нескольких дней израильские военные захватили контроль над всеми населенными пунктами у границы с Газой и начали авиационные атаки на различные объекты, включая гражданские. Израиль также объявил полную блокаду сектора Газа, остановив поставки воды, продуктов питания, электроэнергии, медикаментов и топлива.

Читайте также:

Кирби: США признают многотысячные потери в секторе Газа

США планируют передать Израилю высокоточные бомбы, пишут СМИ

Байден пообещал Нетаньяху поставки ресурсов для борьбы Израиля с ХАМАС
#сша
#израиль
#военные
#армия
#безопасность
#контроль
#человек
#операции
#поставки
Читайте нас в
Израиль заявил о готовности атаковать весь Ближний Восток
Израиль заявил о готовности атаковать весь Ближний Восток в случае любой угрозы
07 ноября 2023, 03:13

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ВВС Израиля готовы наносить удары всему Ближнему Востоку против любой угрозы безопасности страны. Об этом пишут «Известия».
По словам Хагари, израильская авиация в ходе военной операции в секторе Газа успешно сопровождает сухопутные подразделения, при необходимости нанося удары по целям, угрожающим интересам Израиля.

Начальник Генштаба ЦАХАЛ также посетил военно-воздушную базу Неватим. Отмечается, что там располагаются новейшие истребители «Адир».

Напоминаем, что 4 июня ВСУ начали контрнаступление на Артёмовском, Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Украинская армия бросила в бой бригады, прошедшие подготовку НАТО и вооружённые западной техникой. По словам президента России Владимира Путина, попытки продвижения войск противника провалились. Российские военные остановили ВСУ, отбросив на исходные позиции.

Читайте также:

Генсек ООН назвал конфликт в Газе кризисом человечества

Армия Израиля заявила, что наносит удары по целям «Хезболлы» в Ливане

Число погибших в Газе с 7 октября превысило 10 тысяч
#военные
#конфликт
#армия
#авиация
#операции
#оон
#нато
#истребители
#израиль
Читайте нас в
В Венгрии директора музея уволили за пропаганду ЛГБТ
07 ноября 2023, 02:00

Фото: iStock/Sitthipong Pengjan

Венгерский министр культуры Янош Чак уволил гендиректора Национального музея Венгрии Ласло Шимона за пропаганду ЛГБТ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на венгерский минкульт.
Уточняется, что речь идёт о фотографиях с пропагандой ЛГБТ на выставке без ограничений для детей младше 18 лет. 

«Гендиректор продемонстрировал поведение, которое сделало невозможным сохранение его работы, поскольку он не выполнил предписанный учреждению закон», — говорится в указе об увольнении Ласло Шимона.

Читайте также:

В Британии более 120 компаний признались в нарушении санкций против России

Франция призвала в ООН к немедленному перемирию в Палестине

Боррель: Эпоха интеллектуального превосходства Запада подошла к концу
#закон
#лгбт
#венгрия
Читайте нас в
В Британии более 120 компаний признались в нарушении санкций против России
В Британии 127 компаний добровольно признались в нарушении санкций против РФ
07 ноября 2023, 01:53

Фото: iStock/nevenmn

По информации газеты Financial Times, более 120 британских компаний добровольно уведомили правительство Великобритании о своих нарушениях антироссийских санкций. Этот запрос был подан в Министерство Финансов партнером юридической фирмы Pinsent Masons Стейси Кин.
«К настоящему моменту общее число компаний, информировавших правительство Великобритании о нарушениях санкций, составило 127», — говорится в сообщении газеты.
Стейси Кин, подавшая запрос на разглашение данных в Минфин, подчеркнула, что широкий спектр санкций стал серьезным испытанием для британского бизнеса. Она также указала на влияние российских физических и юридических лиц за пределами России.

«Российские физические и юридические лица оказывают влияние за границей... если сравнивать с иранским или сирийским режимом, то там не было такой степени взаимосвязи между экономиками», — приводит газета слова Кин.
По данным издания, Великобритания ввела санкции в отношении более чем 1600 частных лиц и компаний с начала вооруженных конфликтов на Украине.

Читайте также:

В Британии предположили, какие страны обеднеют из-за Украины

В Британии заявили о провале визита Блинкена на Ближний Восток

Великобритания решила вывезти часть сотрудников посольства из Ливана
#санкции
#правительство
#страны
#великобритания
#минфин
Читайте нас в
Франция призвала в ООН к немедленному перемирию в Палестине
Постпред: Франция призвала к немедленному перемирию в Газе и доставке гумпомощи
07 ноября 2023, 01:42

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер призвал к немедленному установлению перемирия в рамках палестино-израильского конфликта и обеспечению гуманитарного доступа в сектор Газа.
«Франция призывает к срочному установлению устойчивого гуманитарного перемирия, которое необходимо и должно привести к окончанию вооруженных столкновений. Кроме того, необходимо обеспечить безопасный гуманитарный доступ в сектор Газа», - цитирует его РИА Новости.
Читайте также:

Антонов: США поверили в способность решить конфликты в мире без участия России

Генсек ООН назвал конфликт в Газе кризисом человечества

Кирби: США признают многотысячные потери в секторе Газа
#сша
#франция
#конфликт
#оон
#новости
#антонов
Читайте нас в
В МИД заявили об окончательном выходе из ДОВСЕ
МИД: Россия 7 ноября окончательно завершила процедуру выхода из ДОВСЕ
07 ноября 2023, 01:35

Фото: iStock/Anna_Anikina

В полночь на 7 ноября 2023 года Россия завершила окончательную процедуру выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), сообщили на сайте Министерства иностранных дел РФ.
«В 00.00 часов 7 ноября 2023 года завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из данного Договора. Этот международно-правовой документ, действие которого было приостановлено Россией в 2007 году, окончательно стал прошлым», - говорится в официальном заявлении МИД России.
Кроме того, также теряют свою юридическую силу ещё два обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ: Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года, устанавливающее максимальные уровни обычных вооружений и военной техники для шести государств-участников Варшавского Договора, и Фланговый документ от 31 мая 1996 года.

Читайте также:

Блинкен: США глубоко обеспокоены в связи с отзывом Россией ратификации ДВЗЯИ

В США заявили, что не планируют проводить ядерные испытания

ЕС призвал Россию придерживаться целей и задач ДВЗЯИ, несмотря на его отзыв
#сша
#соглашения
#соглашение
#мид
#блинкен
Читайте нас в
«Все кончено»: В США распознали скрытое послание Залужного
Макгрегор: Залужный оставил Киеву послание о грядущем поражении Украины
07 ноября 2023, 01:30

Фото: iStock/JARAMA

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что главком ВС Украины Валерий Залужный статьёй в Economist хотел призвать Киев и Вашингтон признать правду о грядущем поражении Украины. Об этом сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Залужный пытается делать хорошую мину при плохой игре. Украина повержена, украинская разбита. Я думаю, что он пытается заставить кого-то в своем правительстве, а также в Вашингтоне посмотреть правде в глаза», — заявил Макгрегор.

Он добавил, что ВС России на Украине встречают достаточно слабое сопротивление. Бывший советник Пентагона считает, что чем дольше западные страны будут откладывать мирные переговоры, тем большими территориями сможет овладеть Россия.

По словам полковника, Соединённым Штатам рано или поздно придётся публично признать поражение Украины. Он отметил, что Западу для начала переговоров с Москвой нужно избавить от действующего президента Владимира Зеленского.

«За закрытыми дверями в Вашингтоне знают, что все кончено», — заключил Дуглас Макгрегор.

Читайте также:

Зеленский отстранил от должности виновника гибели 128-й бригады ВСУ

Кирби: США признают многотысячные потери в секторе Газа

Зеленский заявил о несвоевременности выборов на Украине
#сша
#россия
#украина
#страны
#зеленский
#переговоры
Читайте нас в
Антонов: США поверили в способность решить конфликты в мире без участия России
07 ноября 2023, 01:05

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США поверили в свою способность решить многочисленные конфликты в мире без участия РФ, а последствия этому сегодня можно увидеть на Ближнем Востоке и на Украине.
«Начнем с того, что американцы вообще не ведут с нами нормальный разговор. Свернули контакты по всем линиям, поверив в свою способность без РФ решать многочисленные международные проблемы, включая урегулирование региональных кризисов», — говорится в Телеграм-канале дипведомства.

Антонов отметил, что сегодня на Украине и Ближнем Востоке наглядно видны примеры трагических последствий так называемого «лидерства США». Он отметил, что в настоящее время даже американские обозреватели зачастую называют политику президента Байдена «обанкротившейся».

Читайте также:

Кирби: США признают многотысячные потери в секторе Газа

США планируют передать Израилю высокоточные бомбы, пишут СМИ

Генсек ООН назвал конфликт в Газе кризисом человечества
#сша
#конфликт
#посол
#оон
#рф
#антонов
Читайте нас в
ВСУ 55 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР
07 ноября 2023, 00:56

Фото: iStock/aapsky

За последние 24 часа украинские вооруженные силы совершили 55 обстрелов территории Донецкой Народной Республики, выпустив при этом 168 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями со стороны Украины (СЦКК).
«В течение последних суток представительство сообщило о 55 случаях обстрела со стороны Вооруженных сил Украины», — гласит сообщение представительства.
Под артобстрелами оказались территории семи населенных пунктов республики, включая Горловку, Зайцево, Гольмовский, Ясиноватую, Ясиноватский район, Донецк и Макеевку. Также поступила информация о ранении одного мирного жителя в Горловке.

Читайте также:

Село в Курской области осталось без света и связи после обстрела ВСУ

Над Белгородской областью средства ПВО сбили беспилотник ВСУ

Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР
#беспилотник
#село
#информация
#днр
#донецк
#пво
Читайте нас в
Достижения.рф