Совбез ООН проведет заседание по Ближнему Востоку 9 ноября

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Постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба заявила, что Совет Безопасности ООН в четверг, 9 ноября, проведёт открытое заседание по Ближнему Востоку. Он этом она сказала в ходе брифинга, пишут «Известия».
«Открытое заседание СБ ООН состоится в четверг», — сообщила Нусейба.
Она отметила, что ОАЭ в рамках председательства КНР планируют запрашивать официальные и неофициальные регулярные заседания, чтобы «держать гуманитарную катастрофу, разворачивающуюся в секторе Газа, в фокусе внимания».
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