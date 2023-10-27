Совбез ООН проведет заседание по Украине по запросу России

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Заседание Совета Безопасности ООН по Украине, запрошенное Россией, состоится в пятницу в 22:00 по московскому времени.
«По запросу Российской Федерации в 15:00 мы проведем заседание, посвященное вопросам угрозы международному миру и безопасности, связанным с Украиной», - говорится в официальном заявлении.Читайте также:
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Артем Кузьмин