Совершено нападение на сотрудника посольства Израиля в Пекине

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На сотрудника израильского посольства в Пекине совершено нападение. Он госпитализирован.
На этой неделе официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай выступает против эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Можно также вспомнить выступление лидера ХАМАС Халеда Машаля, который призвал мусульман во всех странах мира устроить в пятницу, 13 октября, «всемирный еврейский погром». Пятница считается для мусульман считается священным днем. Стоит опасаться, что «джихад на местах», к которому призывал Машаль, уже начался.
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Александр Бойцов