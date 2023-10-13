Совершено нападение на сотрудника посольства Израиля в Пекине

Президент России Владимир Путин заявил, что Грузия, Украина, которые числятся в составе СНГ, не работают в этом формате, а Молдавия практически утратила свою идентичность. Российский лидер отметил, что это их выбор. Об этом Путин сообщил на саммите СНГ в узком составе.