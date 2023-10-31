Совещание Совбеза: за что приказал расстреливать Кадыров и кого назвал мразью Путин

Фото: сайт Кремля
В аэропорту Махачкалы 29 октября произошли массовые беспорядки в связи с прибывшим рейсом из Израиля. В результате протестов более 20 человек пострадали. Редакция «Радио 1» расскажет, кто спровоцировал протесты, какие меры к организаторам примет Кремль, и как глава Чечни Рамзан Кадыров призвал бороться с зачинщиками подобных акций.
Протесты в аэропорту Махачкалы
29 октября на территорию международного аэропорта Махачкалы ворвалась группа агрессивных протестантов с флагами Палестины и антиизраильскими лозунгами. Противоправные действия участников акции привели к повреждению двери одного из терминалов, в результате чего толпа смогла беспрепятственно проникнуть на взлетную полосу. Протестанты требовали у находящихся на борту прибывшего из Тель-Авива самолета документы, чтобы выяснить, нет ли среди пассажиров израильских беженцев. В результате массовых беспорядков, более 20 человек пострадали. Девять человек из числа раненых — полицейские.
Кадыров предложил стрелять в зачинщиков беспорядков
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к сотрудникам силовых структур и приказал им открывать огонь по тем протестующим, кто не выполняет законных требований правоохранительных органов. Об этом он заявил в ходе совещания с представителями МВД и Росгвардии в правительстве республики.
«Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ», — заявил Кадыров.
Путин отреагировал на беспорядки в Махачкале
На фоне беспорядков в Махачкале президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совбеза РФ. В рамках своего выступления он заявил, что протесты в Махачкале были спровоцированы с помощью социальных сетей. По словам главы государства, в провокации принимала участие Украина и спецслужбы западных стран.
Палестина призвала жителей Дагестана соблюдать закон
Путин назвал всех причастных к организации протестов в аэропорту Дагестана мразями.
«Мрази, да и только. По-другому и сказать невозможно!» — заявил Путин.
Глава государства обратился к главам регионов РФ и руководителям силовых ведомств и заявил, что для защиты конституционного строя страны нужно действовать строго и своевременно. Президент также напомнил о позиции России по ситуации на Ближнем Востоке и сообщил, что Москва по-прежнему настаивает на том, что конфликт удастся разрешить только после создания суверенного палестинского государства.
Песков заявил о мерах против «вмешательств извне»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после совещания главы государства, было принято решение об усилении мер по противодействию вмешательству в дела РФ извне. Спикер Кремля добавил, что речь идет в том числе об информационной манипуляции.
Песков пояснил, что будут проработаны такие способы, которые не позволят провоцировать ситуацию в России, используя тему ближневосточного конфликта.
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Анастасия Крестьянова