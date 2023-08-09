Совет национальной безопасности Турции призвал Россию и Украину провести переговоры

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Россия и Украина должны провести переговоры и остановить боевые действия. С таким заявлением выступил Совет национальной безопасности (СНБ) Турции.
При этом, отмечалось, что возобновление зерновой сделки способно предотвратить негативный исход конфликта, а также поспособствует стабилизации продовольственной проблемы.
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Анастасия Чинкова