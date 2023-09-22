Советник Алиева Гаджиев: Баку обсудит амнистию для сложивших оружие карабахцев

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Власти Азербайджана рассматривают возможность амнистии для карабахцев, которые добровольно сложили оружие. Баку позволит членам вооруженных формирований Нагорного Карабаха покинуть регион.
Информацию передает РИА Новости со ссылкой на советника президента Хикмета Гаджиева.
Отмечается, что некоторые лица продолжают оказывать сопротивление азербайджанским властям.
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Отмечается, что некоторые лица продолжают оказывать сопротивление азербайджанским властям.
«На данный момент мы видим, что некоторые отдельные группировки <...> и офицеры <...> сделали публичные заявления о том, что они не примут наши условия и продолжат сопротивление», — добавил советник президента Азербайджана.Напомним, что ситуация между Азербайджаном и Арменией усугубилась 19 сентября, когда Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. Целью операции было названо разоружение и вывод подразделений армии Армении с региона.
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Алина Юрчак