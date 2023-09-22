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Советник Алиева Гаджиев: Баку обсудит амнистию для сложивших оружие карабахцев

22 сентября 2023, 09:47
Фото: istock / ffikretow

Фото: istock / ffikretow

Власти Азербайджана рассматривают возможность амнистии для карабахцев, которые добровольно сложили оружие. Баку позволит членам вооруженных формирований Нагорного Карабаха покинуть регион.
Информацию передает РИА Новости со ссылкой на советника президента Хикмета Гаджиева.

Отмечается, что некоторые лица продолжают оказывать сопротивление азербайджанским властям.


«На данный момент мы видим, что некоторые отдельные группировки <...> и офицеры <...> сделали публичные заявления о том, что они не примут наши условия и продолжат сопротивление», — добавил советник президента Азербайджана.
Напомним, что ситуация между Азербайджаном и Арменией усугубилась 19 сентября, когда Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. Целью операции было названо разоружение и вывод подразделений армии Армении с региона.

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#оружие
#регион
#операции
#новости
#минобороны
#армения
#азербайджан
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Пашинян высказался о ситуации в Нагорном Карабахе
22 сентября 2023, 09:57

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе. По его мнению, существует большая вероятность положительного решения проблемы.
Он рассказал в беседе со «Sputnik Армения», что ситуация остается крайне напряженной, но существует надежда на ее положительное разрешение. Накануне в своем обращении к согражданам Пашинян отмечал, что соглашение о прекращении огня в целом соблюдается, есть только единичные нарушения. По его словам, граждане уже могут вернуться в свои дома.

Глава армянского правительства добавил, что сегодня, 22 сентября, в Степанакерт будут доставлены гуманитарные грузы, об этом есть уже соответствующие договоренности с азербайджанской стороной. Во время выступления в парламенте Пашинян сообщил, что власти Армении постоянно находятся на связи с коллегами из Нагорного Карабаха. Он добавил, что можно ожидать изменения ситуации в любую минуту, но он надеется на положительный исход конфликта.

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#соглашение
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#армения
#дома
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Польша серьезно ударила по Украине
Le Figaro: Отказом от поставок оружия Польша нанесла Киеву серьезный удар
22 сентября 2023, 09:13

Фото: istockphoto/ValleraTo

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не будет поставлять Украине вооружения, закупленные для обороны страны. Иностранные СМИ назвали этот отказ настоящим ударом по Киеву.
В частности, обозреватель издания Le Figaro пишет, что, каковы бы ни были причины выхода Польши из группы «активно помогающих Украине государств», этот шаг дорого обойдется украинцам. Автор материала уточняет, что Варшава занимала шестое место по объему поставок вооружений киевскому режиму. На поддержку Украины польские власти израсходовали около трех миллиардов евро, из которых 820 миллионов было направлено  в формате финансовой помощи, а остальное — в эквиваленте поставок вооружений и боеприпасов.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика перестала поставлять оружие Киеву, так как сама нуждается в вооружении. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер уточнил, что военные поставки Киеву продолжаются, но только в рамках ранее достигнутых договоренностей.

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#украина
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Полиция задержала в Ереване лидера оппозиционного блока «Мать Армения» Теваняна
22 сентября 2023, 09:02

Фото: istock / BrianAJackson

Лидер оппозиционного блока «Мать-Армения» Андраник Теванян задержан утром 22 сентября во время акции протеста в Ереване.

Теванян доставлен в отдел полиции района Эребуни. Информацию сообщает издание «Sputnik Армения».

С утра в Ереване происходят задержания оппозиционных активистов, в городе перекрывают улицы. До этого на площади Республики у здания правительства появилось много полицейских.

Оппозиция уже 3 дня выступает в армянской столице из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Митингующие намерены окружить здание правительства, в котором будет проходить заседание под председательством премьер-министра Никола Пашиняна.

Напомним, 19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции  в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций» и разоружение и вывод подразделений армии Армении с региона.

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Украина и США создадут совместную оборонную систему
22 сентября 2023, 08:20

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и США займутся созданием общей оборонной экосистемы. Об этом украинский лидер рассказал в видеообращении, опубликованном в его официальном телеграм-канале.
Зеленский сообщил, что Киев будет сотрудничать с Вашингтоном для производства необходимого вооружения. Он заявил о дальнейших планах по созданию новой оборонной экосистемы и укрепления сотрудничества для защиты свободы и жизни.

Президент Украины также сообщил, что в рамках данной системы появится новые промышленные базы и новые рабочие места. 

Ранее ветеран американской армии Ноктис Дрейвен заявлял, что провал украинского лидера в Соединенных Штатах свидетельствует о ближайшем завершении конфликта. Дрейвен заверил, что визит Зеленского в Вашингтон и его выступление в ГА ООН свидетельствуют о потери интереса к лидеру Украины. 

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#киев
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Лавров призвал генсека ООН Гутерреша провести арбитраж против США
22 сентября 2023, 06:59

Фото: istock / simpson33

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время беседы на полях сессии Генассамблеи ООН призвал генсека ООН Антониу Гутерреша запустить процедуру арбитража против США. Информация сообщается на официальном сайте МИД РФ.

Лавров обратил внимание Генсекретаря на несоблюдение Америкой обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года. Вашингтон не выдает визы российским дипломатам для участия в мероприятиях по линии ООН. Дискриминации подверглись и другие страны.

Глава ведомства пояснил, что данная ситуация нуждается в запуске процедуры арбитража против Америки. Кроме того, Сергей Лавров дал Антониу Гутерришу документальный фильм  «Дети Донбасса» и книгу «Украинские преступления против человечности (2022-2023)».

Ранее сообщалось, что член делегации из России, присутствующий на саммите G20, заразился холерой и мог контактировать с Сергеем Лавровым. Больного положили в инфекционное отделение больницы. Врачи оценивают его состояние как положительно стабильное. Все сотрудники прессы находятся на карантине в медицинском учреждении. Им нельзя встречаться с близкими.

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#сергей лавров
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#визы
#сотрудники
#оон
#сша
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РИА Новости: Захарова обвинила Урсулу фон дер Ляйен во лжи по поводу Хиросимы
22 сентября 2023, 04:59

Фото: iStock/font83

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «отвратительно и опасно» солгала, возложив на Россию вину за трагедию атомной бомбардировки Хиросимы. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своём Telegram-канале Захарова процитировала слова фон дер Ляйен, сказанные ею на вручении награды Атлантического совета, о том, что «Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно и под сенью Хиросимы — непростительно».

«Отвратительно и опасно то, как врет Урсула фон дер Ляйен. <...> Про США и вашингтонских палачей, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население, — ни слова», — написала в ответ Захарова.

Напомним, каждый год 6 и 9 августа весь мир вспоминает ужасную трагедию, когда два японских города Хиросима и Нагасаки стали жертвами первых ядерных бомбардировок США. Американцы сбросили ядерные бомбы на людей в 1945 году, однако ситуация может повториться и сегодня, считают военные эксперты.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что в своём преклонении перед Соединёнными Штатами власти Японии «предали забвению трагедию Хиросимы и Нагасаки», в то время как на самом деле использование атомного оружия без военной необходимости показало истинное лицо США, которые и сегодня ведут себя точно так же.

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#россия
#евросоюз
#мария захарова
#япония
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Журналист Репке: РФ остаётся дождаться, когда Запад всё разрушит
22 сентября 2023, 04:32

Фото: iStock/ciud

Западные страны, оказывающие помощь Украине, разрушат всё сами, а России останется только дождаться этого момента. Об этом немецкий журналист Юлиан Репке написал в соцсети Х.
«Ни ATACMS из США, ни Taurus из Германии, ни танков из Польши. Путину остается просто сидеть сложа руки и ждать, пока вся коалиция рухнет», — говорится в публикации.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#сша
#россия
#оружие
#нато
#украина
#европа
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Военный политолог Иванников раскрыл, как НАТО попытается угрожать России
Военный политолог Иванников: НАТО считает Арктику слабым местом России
22 сентября 2023, 03:57

Фото: iStock/LARISA DUKA

Военный политолог Олег Иванников заявил, что НАТО в ходе масштабных военных учений Steadfast Defender весной 2024 года может угрожать Арктическому региону России, так как Североатлантический альянс считает его слабым местом российской обороны. Об этом пишет URA.RU.
«Угрозы из-за учений НАТО — это прежде всего Арктический регион. Финляндия, Швеция, Норвегия в первую очередь будут демонстрировать свою воинственность, предоставят свою территорию для размещения войск НАТО. Арктическая зона наиболее интересна для НАТО», — цитирует издание слова собеседника.

Иванников пояснил, что через Арктическую зону проходит Северный морской путь и располагается шельфовая зона, которую в настоящее время пристально изучают специалисты НАТО.

«Да и вообще в НАТО считают, что Заполярье РФ является самым слабым местом обороноспособности российской государственности, что это слабое место, где можно нанести практически безответный удар», — добавил политолог.

В случае нанесения подобного удара, в зоне риска окажется Северо-Западный федеральный округ, отметил Олег Иванников.

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#сша
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#финляндия
#удар
#рф
#норвегия
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Посольство РФ: США готовы передать Киеву самое опасное оружие ради наступления
22 сентября 2023, 03:53

Фото: iStock/Barks_japan

Посольство России в Вашингтоне обвинило США в готовности передать опасные вооружения Украине ради поддержки провалившегося контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российской дипмиссии.
«Здесь готовы поставлять украинцам все что угодно, любую, самую опасную продукцию военного назначения. Лишь бы дать возможность хоть как-то поддержать на плаву провалившееся контрнаступление», — заявили в посольстве, комментируя новый пакет военной помощи Киеву со стороны Соединённых Штатов.

Вашингтон направит Украине новый пакет военной помощи на сумму $325 млн со снарядами для систем ПВО, боеприпасы для HIMARS, противотанковые средства, а также кассетные боеприпасы. Об этом говорится в распространенном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Шеф американской дипломатии отметил, что все вооружения и техника »поступят из запасов Министерства обороны» Соединённых Штатов.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#вооружение
#сша
#украина
#россия
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