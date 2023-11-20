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Советник Байдена прибыл в Израиль на диалог для предотвращения войны с Ливаном

Axios: Хохштейн прибыл в Израиль на диалог для предотвращения войны с Ливаном
20 ноября 2023, 18:12
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Советник американского президента Байдена Амос Хохштейн прибыл с рабочим визитом в Израиль для участия в переговорах по предотвращению эскалации конфликта с Ливаном. Об этом сообщает портал Axios.
Администрация Байдена обеспокоена попытками израильского правительства спровоцировать шиитское движение «Хезболлах», что может послужить поводом для начала войны между Израилем и Ливаном. В случае обострения конфликта США будут полноценно втянуты в конфликт на Ближнем Востоке.

При этом, по словам израильского чиновника, страна в ходе переговоров с представителем США будет требовать проведения переговоров с Ливаном, чтобы убедить «Хезболлах» убрать элитные подразделения от границы с Израилем.


Портал отмечает, что в ходе визита Хохштейн планирует встретиться с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, министром стратегического планирования страны Роном Дермером, начальником генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви и главой совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

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#переговоры
#конфликт
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В Астрахани люди массово отравились метадоном
В Астрахани 20 человек госпитализированы после отравления метадоном
20 ноября 2023, 19:08

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Астрахани не менее 20 человек попали в больницу из-за отравления метадоном, почти все находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, первые отравившиеся начали поступать в больницу еще в ночь на 18 ноября. К вечеру того же дня их стало намного больше. На сегодняшний день известно уже о 20 госпитализированных. 14 из них - в тяжелом состоянии, при этом один человек находится в коме. Еще двое отправились домой после оказания им помощи. Состояние остальных не вызывает опасения, они находятся в общих палатах.

Анализы показали, что у всех пострадавших в крови был обнаружен метадон. Сотрудники полиции занимаются поиском поставщика данной продукции, тем временем число пострадавших продолжает расти.

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В Финляндии утверждают о тщетности переговоров с РФ по ситуации на границе
20 ноября 2023, 19:03

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Финляндия вела переговоры с Россией по дипломатическим каналам о ситуации с неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Сирии и других стран. Эти переговоры не дали никаких результатов.
Об этом заявил глава финского правительства Петтери Орпо, который находится на пункте пропуска Вартиус на границе с РФ. На пресс-брифинге после посещения границы он сказал, что никакого прогресса в ходе контактов достигнуто не было. Премьер-министр Финляндии также сообщил о высокой готовности правительства ввести дальнейшие ограничения в случае ухудшения ситуации.

На неоднократно повторявшиеся вопросы представителей СМИ, когда именно будет полностью закрыта граница с Россией, глава Кабмина заявил, что в случае повторения дестабилизирующих явлений, Финляндия готова «быстро принять решение».

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#граница
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Политолог Брутерт объяснил агрессию Финляндии против России
20 ноября 2023, 18:51

Фото: istockphoto.com/naumoid

Политический эксперт Владимир Брутер высказал мнение о том, что Финляндия приняла агрессивный курс политики против России из-за близкого соседства с ней.
«Наверное, потому что финны ближе всего. Они пытаются, как и Польша, показать коллективному Западу, что они — передовой отряд борьбы с Россией», — предположил в беседе с Pravda.Ru Брутер.

При этом, он допустил, что в будущем Россия может принять ответные меры на такую политику, такие, как, например, закрытие границ.

Ранее сообщалось, что российская сторона заявила протест послу Финляндии в РФ Антти Хелантере в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся контрольно-пропускных пунктов на границе между странами.

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#закрытие
#финляндия
#граница
#политика
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МИД РФ заявил протест Молдавии из-за преследования русскоязычных СМИ
20 ноября 2023, 18:32

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

Посол Республики Молдова Лилиан Дарий в Москве был вызван в министерство иностранных дел РФ. Ему был заявлен протест в связи с непрекращающимися преследованиями русскоязычных средств массовой информации.
В качестве ответной ассиметричной меры будет закрыт въезд в Россию некоторым молдавским официальным лицам. Сообщение об этом появилось на сайте МИД РФ. Следует отметить, что недружественные заявления, выпады и шаги Молдавии в отношении России принимают все более широкие масштабы.

Еще в апреле нынешнего года бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что отношения между двумя странами достигли низшей точки и являются худшими за всю историю. Похоже, он ошибался. Майя Санду сразу после прихода к власти обозначила курс страны на сближение с США и НАТО и заняла откровенно антироссийскую позицию. С тех пор ситуация только ухудшалась. Молдавский политолог Шорников считает, что Санду готовится к вооруженному противостоянию с Россией.

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#сми
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Режиссёр Оливер Стоун сделал громкое заявление о планах США по России
Оливер Стоун: США стремятся лишить Россию независимости и забрать её ресурсы
20 ноября 2023, 18:24

Фото: iStock/donfiore

США хотят лишить Россию независимости с дальнейшим захватом её ресурсов. Об этом в беседе с порталом MovieWeb заявил американский режиссёр Оливер Стоун.
Он отметил, что Россия стала намного сильнее с приходом к власти президента Владимира Путина. Однако это не входит в планы США.

По словам Стоуна, США хотят всеми способами не дать России встать на ноги, укрепиться в различных областях, поскольку это мешает реализации намеченных планов. Так, США стремятся лишить Россию суверенитета, чтобы зайти на её территорию и вообще на весь Евразийский континент, чтобы присвоить себе все природные ресурсы. 

Ранее сообщалось, что американские санкции в отношении России направлены на то, чтобы ударить по российской экономике. Однако в РФ отмечают, что страна смогла преодолеть ограничения и наладить собственное производство в различных отраслях. 

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#россия
#политика
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#ограничения
#отношения
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Депутат Новиков предрёк Аргентине сложные времена
20 ноября 2023, 18:23

Фото: istockphoto.com/HStocks

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков высказал мнение о том, что в связи с избранием президентом Аргентины кандидата от Либертарианской партии Хавьера Милея страну ожидают тяжёлые времена.
«Для Аргентины наступают сложные времена. Если хотя бы частично новый президент будет настойчиво реализовывать те обещания, с которыми шел на выборы, экономическая разбалансировка может быть не просто краткосрочной, но и могут быть заложены мины под фундамент аргентинской экономики», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Новиков.

По результатам выборов в Аргентине победу одержал крайне правый политик Хавьер Милей. Он приступит к выполнению своих обязанностей 10 декабря. Отмечается, что Милей планирует отказаться от песо и присоединиться к девяти государствам, которые используют американский доллар как официальную валюту.

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#выборы
#сша
#доллар
#президент
#аргентина
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В Совете Федерации отреагировали на призыв ущемлять права русских на Украине
20 ноября 2023, 18:09

Фото: istockphoto/Tzido

Правоохранителям следует обратить внимание на слова спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, который призвал ущемлять права русского населения на Украине, и проверить их на предмет соответствия УК РФ.
Такое предложение в беседе с изданием «Лента.ру» высказал член Совета Федерации Андрей Климов. Сенатор пояснил, что не собирается вступать в заочные дискуссии с такими оппонентами, которых он охарактеризовал как «бешеных псов». Климов считает, что по отношению к ним должны применяться совсем другие меры, а спецоперация как раз и призвана покончить с подобными неонацистскими проявлениями.

Он также рекомендовал сотрудникам правоохранительных органов с вниманием отнестись к высказываниям Стефанчука, так как в них содержатся явные признаки нарушения УК РФ. Именно с этой позиции следует изучать подобные речи, заключил политик.

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#нарушения
#меры
#спецоперация
#рф
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Си Цзиньпин: Китай готов к сотрудничеству с Россией ради стабильности в мире
20 ноября 2023, 17:44

Фото: istockphoto/Zerbor

Китай готов и далее сотрудничать с Россией, чтобы принести в мир больше стабильности и позитивной энергии. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
В ходе Десятого диалога между Единым Российским Фронтом и Коммунистической партией Китая лидер КНР отметил, что отношения двух стран выдержали многие непростые вызовы современных международных конфронтаций, и далее должны только развиваться и укрепляться. 

Мир в настоящее время находится в полосе значительных изменений и в состоянии не спадающей напряженности, сказал Си Цзиньпин. И в этих условиях отношения России и Китая смогли преодолеть множество трудностей. Историческая тенденция такова, что отношения между двумя странами, которым в следующем году исполнится 75 лет, строятся на основе вечного добрососедства, стратегического взаимодействия и партнерского сотрудничества, заключил китайский лидер.

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#отношения
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#китай
#россия
#сотрудничество
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Слуцкий призвал провести трибуналы по Газе и Украине, где подсудимыми станут США
20 ноября 2023, 17:41

Фото: kremlin.ru

Необходимо провести международные трибуналы по Украине и сектору Газа, где на скамье подсудимых окажутся главные спонсоры происходящего – Соединенные Штаты, об этом заявил глава партии «ЛДПР» Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
«Действия Вашингтона рано или поздно получат оценку мирового сообщества. Призываю к международным трибуналам и по Газе, и по Украине, где на скамье подсудимых обязательно должен оказаться главный «инвестор» - Соединенные Штаты Америки», - прокомментировал ситуацию Слуцкий.  

Политик также подчеркнул, что уже после завершения самой кровопролитной войны XX века – Второй мировой войны, Соединенные Штаты уже успели организовать порядка 250 вооруженных конфликтов по всему миру. Сам глава США Джозеф Байден заявляет, что все эти полыхающие в мире конфликты должны помочь «защитить» Штаты.

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#лдпр
#суд
#конфликт
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