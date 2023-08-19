Советник Эрдогана Кылыч: визит Путина в Турцию обсуждается с Москвой

Фото: сайт Кремля
Главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч заявил, что Турция и РФ обсуждают дату визита президента России Владимира Путина в Анкару. Об этом сообщает CNN Türk.
Ранее главный советник турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч заявил, что похолодания в отношениях Турции и РФ нет. Он также отметил, что стороны ведут переговоры по зерновой сделке.
Напомним, источник, который участвует в переговорах между государствами сообщил, что Турция обсуждает с Россией поставки российского продовольствия в нуждающиеся страны Африки. В данной инициативе есть ряд заинтересованных государств.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара прилагает усилия для того, чтобы реализовать идеи о переработке в Турции зерна из России и поставке его беднейшим странам.
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Напомним, источник, который участвует в переговорах между государствами сообщил, что Турция обсуждает с Россией поставки российского продовольствия в нуждающиеся страны Африки. В данной инициативе есть ряд заинтересованных государств.
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Екатерина Коршунова