Советник Эрдогана охарактеризовал отношения Турции и России

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Главный советник турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч заявил, что похолодания в отношениях Турции и РФ нет. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.
Советник турецкого лидера также отметил, что стороны ведут переговоры по зерновой сделке.
Ранее источник, который участвует в переговорах между государствами сообщил, что Турция обсуждает с Россией поставки российского продовольствия в нуждающиеся страны Африки. В данной инициативе есть ряд заинтересованных государств. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара прилагает усилия для того, чтобы реализовать идеи о переработке в Турции зерна из России и поставке его беднейшим странам.
Напомним, Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки, действие которой прекратилось из-за несоблюдения условий РФ. По данным издания, в настоящий момент Россия, Турция и Катар работают над новым трёхсторонним соглашением, которое должно прийти на смену истекшему.
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Ранее источник, который участвует в переговорах между государствами сообщил, что Турция обсуждает с Россией поставки российского продовольствия в нуждающиеся страны Африки. В данной инициативе есть ряд заинтересованных государств. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара прилагает усилия для того, чтобы реализовать идеи о переработке в Турции зерна из России и поставке его беднейшим странам.
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Екатерина Коршунова