Советник главы ДНР Гагин: Израиль обстреливают их же оружием

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Украина могла перепродать западное вооружение Палестине. Об этом РИА Новости заявил советник главы ДНР Ян Гагин.
Он отметил, что украинские военные в больших количествах перепродавали поставленное ранее странами НАТО вооружение террористам по всеми миру. Поэтому теперь Израиль, который также оказывал поддержку Украине, страдает от своего же оружия.
Гагин добавил, что таким путём вооружение может попасть к любым другим радикальным движениям, в том числе, в Европе и США.
Ранее спецкор телеканала Fox News в Иерусалиме Трой Инст заявил, что Израиль готовится к разворачиванию конфликта сразу на нескольких фронтах. В настоящее время в стране призываются сотни тысяч израильтян, укрепляется оборона на границе.
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Гагин добавил, что таким путём вооружение может попасть к любым другим радикальным движениям, в том числе, в Европе и США.
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Анастасия Чинкова